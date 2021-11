Deux autres journées de grève pour les CPE du SQEES-FTQ

Les membres du Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES-FTQ) ont annoncé jeudi deux nouvelles journées de grèves dans les CPE, les 9 et 10 novembre prochains.

«Les mouvements à la table de négociation sont trop lents. Nos vis-à-vis n'ont pas de mandat. On entend les ministres de la CAQ dire qu'ils veulent régler rapidement, mais ça ne se traduit pas aux tables de négociation. Le SQEES-FTQ a pourtant fait une contre-proposition réaliste et raisonnable. Devant ce constat, nous n'avons d'autres choix que d'exercer une partie de nos mandats de grève», a expliqué Lynda Michaud, conseillère syndicale et porte-parole à la table de négociation du SQEES-FTQ, dans un communiqué.

Les membres du SQEES-FTQ ont déjà exercé deux jours de grève, les 18 et 19 octobre. Le syndicat s’est doté d’un mandat de grève de 10 jours et pourrait utiliser prochainement les six jours qu’il lui reste.

«Nous n'hésiterons pas à utiliser les journées supplémentaires pour maintenir la pression. Ces femmes qui participent à éduquer nos enfants méritent mieux», a ajouté Sylvie Nelson, présidente du syndicat.