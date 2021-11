Drouin à l'écart, Romanov de retour

Le Canadien de Montréal tentera d’obtenir une deuxième victoire consécutive pour la première fois de la saison, jeudi soir, lorsqu’il recevra les Islanders de New York et il devra le faire sans l'attaquant québécois Jonathan Drouin.

La présence de Drouin demeurait un point d'interrogation en matinée. Or, au terme de la séance d'entraînement, l'entraîneur-chef Dominique Ducharme a confirmé qu'il ne jouera pas en soirée. L'attaquant a reçu une rondelle à la tête lors du dernier match; son état est évalué sur une base quotidienne. Adam Brooks se retrouvera plutôt dans la formation.

«Il n'est pas à 100% et on ne prendra pas de chance, a formulé Ducharme, au sujet de Drouin. Il n'a pas de commotion, mais il reste qu'il a reçu une rondelle à la tête et il y a une ecchymose. Nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas de commotion.»

Pour sa part, le défenseur Alexander Romanov effectuera un retour à l'arrière et remplacera Sami Niku.

Des ennuis

Mardi, les hommes de Dominique Ducharme ont signé un gain convaincant de 3 à 0 aux dépens des Red Wings de Detroit. Mais le CH ne connaît pas un début de saison de tout repos avec une fiche de 3-8-0. La formation montréalaise doit prouver qu'elle peut bâtir sur sa récente victoire.

Comme il a bénéficié d'une journée de repos, on présume que Jake Allen sera de retour devant la cage des siens. Son vis-à-vis sera Ilya Sorokin ou Semyon Varlamov.

Les Islanders connaissent un début de saison moyen de leur côté, ayant compilé une fiche de 3-3-2. Cependant, ils n’ont toujours pas joué devant leurs partisans, puisque leur nouveau domicile, l’UBS Arena, sera le théâtre d’un premier match de la Ligue nationale le 20 novembre seulement.

Byron sur patins

Par ailleurs, l’attaquant du Tricolore Paul Byron a patiné en solitaire au complexe sportif de Brossard en matinée. Il s’agit là d’une bonne nouvelle pour le vétéran ayant été opéré à la hanche à la fin juillet. Son absence à l’époque était fixée à environ cinq mois.

La perte de Byron s’est fait sentir en infériorité numérique cette saison. Montréal peine à court d’un homme, le club affichant un pourcentage d’efficacité de 66,7 % bon pour le 29e rang de la Ligue nationale à ce chapitre.

