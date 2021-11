Dubois trouve ses repères à Winnipeg

Pierre-Luc Dubois joue exactement de la façon dont les Jets de Winnipeg s’attendaient lorsqu’ils ont fait l’acquisition du Québécois en janvier dernier. Le jeune attaquant connait un excellent début de saison et n’entend pas s’arrêter là.

«Chaque année, j’essaie de m’améliorer à mesure que la saison avance. [...] En ce moment, je suis satisfait de la façon dont je joue, mais je sais que je peux faire encore mieux», a commenté Dubois en conférence de presse après l’entraînement de jeudi.

L’ailier gauche de 23 ans a amassé sept buts et quatre mentions d’aide pour 11 points en neuf matchs. Il n’est devancé que par Kyle Connor chez les pointeurs des Jets.

Dubois a également changé un peu sa façon de jouer, si bien qu’il trouve le fond du filet à profusion depuis le début de la campagne. Mardi, face aux Stars de Dallas, il a dirigé sept rondelles vers la cage adverse, sans doute un record personnel, a-t-il admis.

«On m’a souvent dit de tirer davantage au filet et de moins faire de passes. Je sais que je fais trop de passes parfois. Je dois emprunter l’état d’esprit d’un franc-tireur, parce que j’ai l’impression d’être un passeur», a indiqué Dubois, qui a tout de même deux saisons de 20 buts derrière la cravate.

Une réunion inattendue

Cette saison, le natif de Sainte-Agathe-des-Monts a retrouvé l’un de ses anciens coéquipiers dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Evgeny Svechnikov.

À 25 ans, le prometteur Russe tente de se faire une niche dans le circuit Bettman après avoir quitté les Red Wings de Detroit. Le 19e choix du repêchage de 2015 a bien paru aux côtés du Québécois, avec trois points en huit matchs.

«On en parle encore, a dit Dubois de ses deux années avec Svechnikov avec les Screaming Eagles du Cap-Breton. Quand il a été signé, nous avons recommencé à jouer ensemble et c’est parfois surréel. J’ai joué avec lui et un autre gars nommé Maxim Lazarev dans le junior et ils m’ont montré comment jouer – pas de la façon russe –, mais d’une façon différente. Lorsque j’ai commencé à jouer avec [Artemi] Panarin à Columbus, c’était semblable.»

«Avec Svech maintenant, je sais encore comment il fait des jeux ou l’endroit où il veut que je me trouve ou le contraire. On travaille ensemble, on peut encore s’améliorer comme trio et par rapport à notre chimie, mais plus on jouera ensemble, plus on sera en confiance», a ajouté Dubois.

L’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand tentera de porter à neuf sa série de matchs avec au moins un point lorsque les Jets recevront la visite des Blackhawks de Chicago, vendredi.

