ROY, François



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 octobre 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur François Roy, fils de feu Armand Roy et de feu Jeannette Aubé. Il demeurait à Armagh.La famille recevra les condoléances auà compter de 12h.Les cendres seront par la suite, déposées au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Gaston (Lise Roy), Rosaire, Pierrette, Bertrand (Nicole Lemieux), Louise (Euclide Godbout) et feu Lison; ses neveux et nièces: Jean, André, Alain, Mélanie et Yvan Roy, Josée et Anick Lamontagne, Caroline Roy, feu David, Michaël et Stéphane Godbout. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon.