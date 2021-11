SÉVIGNY, Lise



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 31 octobre 2021, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Lise Sévigny, conjointe de M. Michel Desgagnés. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Elle était la fille de feu Clément Sévigny et de feu Marie-Thérèse Houde. La famille vous accueillera, pour un moment de partage, dimanche le 7 novembre de 9h30 à 11h au centre commémoratifMadame Sévigny laisse dans le deuil: son conjoint monsieur Michel Desgagnés; ses enfants: Isabelle (Steeve Taglaris), Louise (Christian Boucher) et André; ses petits-enfants: Pascalle, Gabrielle, Auralie, Emrick et Damien; son arrière-petite-fille Kaylee; ses frères et sœurs: Yves, Claude (Diane Kirouac), Diane (Daniel Beaulieu) et Robert; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du département de neurologie au P3000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leur attention et leur gentillesse. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca