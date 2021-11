DOLBEC, François



Au foyer de Charlesbourg le 23 octobre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur François Dolbec, époux de feu dame Denise Rochon. Né à St-Augustin de Desmaures en octobre 1927, il était le fils de feu dame Lumina Gilbert et de feu monsieur Wilbrod Dolbec. Il demeurait à Québec. Il a travaillé plus de quarante ans à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Il laisse dans le deuil ses 5 enfants : Céline, Nicole, Hélène, Louise (Deny Blouin) et Michel; ses petits-enfants : William Ludovic (Marie-Anick Routhier), Megan Amélie, Jesse Thomas (Quynh-An Tran); son arrière-petite-fille Alicia; son frère Raymond (feu Irène Bergeron, Jeannine Fournier); ses belles-sœurs Jeannine Noël (feu André Rochon), Jacqueline Lachance (feu Joseph Rochon). Il est allé rejoindre sa chère épouse Denise, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Gilberte (Joseph Tremblay), Georges, Cécile (Philippe Gauvin), Colette, François Rochon, Brigitte (François Proulx), Alexandre (Maria Landry), Sœur Françoise, Sœur Jeannette, Marie-Ange, Sœur Thérèse, Bernadette (Séverin Juneau), Aline, Alberte. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tous les employé(e)s du département de soins palliatifs du foyer de Charlesbourg pour les excellents soins et attentions donnés à notre père. Et particulièrement Julie, François et Marc-André avec qui il aimait bien rire fréquemment. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps à :le vendredi 12 novembre 2021 de 9 h à 11 h.Le corps sera par la suite déposé au cimetière St-Charles.