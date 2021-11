Élection municipale à Rimouski: dernière ligne droite pour les candidats

Les deux candidats à la mairie de Rimouski ont lancé un appel au vote en vue du scrutin de dimanche. La campagne électorale municipale entre dans son dernier droit.

Outre le poste de maire, neuf postes de conseiller sont aussi en élection dimanche.

Lors des élections municipales de 2017, le taux de participation était de 43 %.

Cette année, le taux de participation au vote par anticipation est de 11 %. Il s’agit d’un signe encourageant, selon les candidats à la mairie qui rappellent l'importance du palier municipal dans le quotidien des citoyens.

«C’est le gouvernement le plus proche de la réalité des gens et avec tous les enjeux auxquels cette ville doit faire face, cette élection-là est importante, non seulement, pour ce mandat-ci, mais pour les dix prochaines années», a expliqué le candidat à la mairie de Rimouski, Guy Caron.

«C’est maintenant ou jamais, je pense que c’est l’occasion de faire valoir votre droit de vote et puis d’être fier de ce que ça donne», a ajouté pour sa part la candidate Virginie Proulx.

Les deux aspirants à la mairie ont dressé leur bilan de campagne jeudi.

Mme Proulx se dit satisfaite de sa campagne. Ses principaux engagements concernent le logement, l’environnement, la transparence, l’achat local, le centre-ville et la culture notamment. La candidate affirme avoir été très présente sur le terrain depuis l'annonce de sa candidature. Elle estime que la Ville est prête pour du changement et qu’elle l’incarne.

«Je pense que les gens ont vu dans les débats, en fait, que je connaissais la ville, que je connaissais son fonctionnement, je pense qu’ils ont vu à quel point j’étais dynamique aussi à quel point j’avais beaucoup à apporter à ma ville», a expliqué Virginie Proulx.

De son côté, M. Caron est lui aussi satisfait de sa campagne. Il a présenté ses derniers engagements en lien avec les aînés et les organismes communautaires jeudi matin.

«Ma campagne, c’est une campagne de vision, pas une campagne de liste d’épicerie où on promettrait des choses à gauche et à droite, alors je voulais vraiment promettre une vision. En 2030, je voudrais que la ville ressemble à ceci. Je voudrais qu’il y ait de l’offre de logement pour toutes les catégories soit en nombre suffisant, je voudrais avoir un quartier de la culture au centre-ville de Rimouski [...] Je veux vraiment que les aînés se sentent en sécurité à Rimouski, je veux pouvoir développer le transport actif », a précisé Guy Caron.

La parole est maintenant aux électeurs.