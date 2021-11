Elysis produit finalement de l’aluminium sans GES

L’entreprise ELYSIS annonce avoir franchi une nouvelle étape dans la production d’aluminium sans émissions de gaz à effet de serre, un produit destiné à la fabrication de produits comme les téléphones intelligents, les voitures et les canettes.

• À lire aussi: 80 M$ pour aider ArcelorMittal à verdir son usine de Port-Cartier

Ce produit est dorénavant conçu dans son Centre de recherche et de développement industriel de Saguenay en utilisant une conception industrielle complète d'une taille comparable à celle des petites cuves d'électrolyse actuellement utilisées dans l'industrie, a précisé l’entreprise par voie de communiqué, jeudi.

Suivant l’avancement actuel du développement, Elysis prévoit que sa technologie sera disponible à partir de 2024 et que la production de volumes plus importants d'aluminium sans carbone aura lieu environ deux ans plus tard.

«L’annonce d’aujourd’hui marque une avancée majeure pour Elysis, dont la technologie constitue le chaînon manquant à la décarbonisation complète de notre industrie. Pour le Québec, il s’agit d’une occasion unique d’être au premier plan d’un changement révolutionnaire pour le secteur de l’aluminium», s’est réjoui le premier ministre du Québec, François Legault.

«Les résultats obtenus à notre Centre de R&D industriel démontrent que nous faisons des progrès réels et soutenus en vue de la commercialisation à grande échelle de notre technologie», a indiqué le président-directeur général d’Elysis, Vincent Christ.

Rappelons qu’ELYSIS est une entreprise technologique issue d’un partenariat entre Alcoa et Rio Tinto dont l’objectif est de révolutionner la façon de produire de l’aluminium à travers le monde. Le procédé qu’elle a créé permet d’éliminer tous les gaz à effet de serre directement reliés à la production d’aluminium, et de produire de l’oxygène.

Alcoa, Rio Tinto, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont réalisé un investissement combiné de 228 millions de dollars pour créer Elysis et l’aider à développer cette technologie et lui permettre d’atteindre sa maturité commerciale.

À voir aussi