Québec et Montréal: encore les plus taxés au pays pour les commerces

Malgré un gel de taxes foncières en 2021, Montréal et Québec sont encore les plus gourmandes envers les commerçants parmi les plus grandes villes au pays, selon un palmarès du Groupe Altus. Leur taux d’imposition est de trois à quatre fois plus élevé que les propriétaires de maisons et de condos.

Hier, la firme spécialisée dans le secteur de l’immobilier a dévoilé son analyse comparative annuelle des taux de taxation foncière au Canada. Un rapport pancanadien qui décortique 11 municipalités d’envergure.

À Montréal et à Québec, l’impôt foncier pour les commerçants atteint, cette année, 36,24 $ et 34,97 $ par tranche de 1000 $ d’évaluation pour un immeuble. Ce montant comprend les taxes municipales et scolaires.

Malgré leurs efforts pour aider les entreprises durant la pandémie, ces villes se retrouvent pour une onzième année au sommet pour le secteur commercial. Dans la métropole, le taux d’imposition a même diminué de 2 %.

Ces dernières années, Montréal et Québec ont été critiquées à maintes reprises par des gens d’affaires qui déploraient leur facture de taxes. Avec la pandémie, plusieurs commerces ont vu leurs finances être malmenées.

« Inéquitable »

Selon le Groupe Altus, la taxation foncière plus élevée dans ces deux municipalités « impose un lourd fardeau aux entreprises », qui doivent assumer « une part inéquitable des budgets municipaux et scolaires ».

À titre de comparaison, le taux moyen pour les commerçants à travers le reste du Canada est de 23,88 $. Certains frais, notamment pour l’eau ou les matières résiduelles, ne sont toutefois pas compris dans ces données.

Le Groupe Altus est d’avis qu’une « baisse de la taxation foncière commerciale aiderait à accroître la compétitivité des villes et à promouvoir l’emploi et les investissements, générant ainsi des revenus plus stables et plus durables ».

C’est Halifax qui occupe la troisième marche du podium où le fardeau fiscal est le plus lourd au pays avec une facture de 33,94 $ par tranche de 1000 $ et c’est à Vancouver où les gens d’affaires sont les moins imposés (9,97 $).

Résidentiel élevé à Québec

Du côté du secteur résidentiel, les résidents de Québec sont plus imposés que la moyenne canadienne et, même, que ceux de Montréal où le taux de taxation a chuté de 3,5 % ces derniers mois. Il s’agit d’ailleurs de la plus importante baisse parmi les 11 principaux centres urbains analysés.

Alors que les villes de Vancouver, Toronto et Calgary ont affiché pour une neuvième année consécutive les taux de taxation résidentielle les plus faibles en 2021, la facture pour les gens de Québec est de 10,09 $ par tranche d’évaluation de 1000 $ et elle est de 8,70 $ pour les Montréalais.

Selon le Groupe Altus, les municipalités gagneraient à équilibrer davantage le fardeau fiscal entre les particuliers et les commerçants. « Même si chaque propriétaire résidentiel souhaiterait payer moins d’impôt foncier, il est crucial d’équilibrer le fardeau des entreprises de chaque ville », note-t-on.

Ces dernières années, le maire sortant de Québec Régis Labeaume a critiqué à plusieurs reprises les conclusions de ce rapport du Groupe Altus.

En septembre, il a dévoilé une étude commandée auprès de KPMG qui démontrait que sa ville occupait le 4e rang au Canada et le 1er au Québec en lien avec les coûts d’exploitation pour une entreprise. Cette analyse a notamment tenu compte des coûts de main-d’œuvre, liés aux installations, en énergie, en transport et l’imposition foncière.

LES TAUX D’IMPÔTS FONCIERS DANS LES GRANDES VILLES DU PAYS

par tranche de 1000 $



Secteur commercial Secteur résidentiel Montréal 36,24 $ 8,70 $ Québec 34,97 $ 10,09 $ Halifax 33,94 $ 11,89 $ Ottawa 26,48 $ 11,16 $ Edmonton 24,15 $ 9,59 $ Winnipeg 23,05 $ 11,95 $ Toronto 21,03 $ 6,11 $ Calgary 20,61 $ 7,41 $ Regina 16,68 $ 11,07 $ Saskatoon 15,63 $ 9,72 $ Vancouver 9,97 $ 2,92 $ Moyenne 23,88 $ 9,15 $

Source : Groupe Altus (2021)