Exode massif des éducatrices appréhendé: «C’est la négociation de la dernière chance», selon la CSN

La CSN appréhende un exode massif des éducatrices en CPE si les pourparlers avec le gouvernement ne permettent pas de hausser suffisamment le salaire des travailleuses de la petite enfance et d’améliorer leurs conditions de travail.

«C’est la négociation de la dernière chance», a prévenu jeudi la vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Lucie Longchamps, flanquée de la députée solidaire Christine Labrie et de la députée péquiste Véronique Hivon.

Malgré les bonifications salariales annoncées par Québec, les éducatrices en CPE gagnent toujours moins que les intervenantes qui oeuvrent dans les services de garde du réseau scolaire, déplore la leader syndicale. La surcharge de travail dû au nombre grandissant d’enfants ayant des besoins particuliers est aussi au nombre des irritants.

«Ce qu’elles nous disent ces femmes-là, c’est si cette fois-ci, après toutes les coupures qu’on a eu lors des dernières négociations - on a perdu des congés fériés, on a perdu des vacances, on a perdu des avantages - si cette fois on ne rééquilibre pas, moi je m’en vais, moi je m’en vais faire autre chose», insiste Mme Longchamps.

Elle en prend pour preuve un sondage maison réalisé par la CSN auprès de ses membres qui démontre que plus de la moitié des éducatrices prévoient quitter la profession d’ici deux ans si les choses ne changent pas.

Selon la députée solidaire Labrie, le gouvernement ne réussira pas à remplir sa promesse de créer 37 000 nouvelles places en garderie s’il n’assure pas une rattrapage salariale massif aux éducatrices.

La députée péquiste Véronique Hivon fait valoir que la bonification salariale du gouvernement pouvant aller jusqu’à 20% pour celles qui acceptent de faire des semaines de 40 heure touchera une infime partie des travailleuses de la petite enfance.

«Le gouvernement continue de vouloir conclure une entente à rabais. Il envoie le message que les éducatrices ne travaillent pas suffisamment», a dénoncé l’élue de Joliette.

La ministre Sonia Lebel se dit tout à fait consciente que les éducatrices jouent un rôle essentiel auprès des petits Québécois.

La présidente du Conseil du trésor prévient toutefois qu’elle n’offrira pas une hausse salariale aussi importante aux autres travailleuses des CPE, comme le réclament les syndicats.

«Moi, je considère qu'on a tout ce qu'il faut sur la table pour régler», a-t-elle conclu.

