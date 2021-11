PELLETIER, Jean-Marie



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes de St-Michel-de-Bellechasse, le 18 octobre 2021, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé Monsieur Jean-Marie Pelletier, époux de feue dame Hélène Montminy, fils de feu monsieur Josaphat Pelletier et de feue dame Marie-Louise Breton. Il était natif de La Durantaye. La famille accueillera parents et amis(es) au :, de 9 h à 10 h 55.et de là, au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Jacques St-Pierre), Chantal (Yvon Couture), Élyse (Malik Merad), Brigitte, Gilles (Maryse Bélanger), Sophie (Patrice Breton); ses petits-enfants : Véronique, Fabien, Cédric, Marie-Pier, Maxime, Paule, Jade, Hubert, Maude et leurs conjoints, conjointes; ses arrière-petits-enfants : Victor-Éli, Romain, Florence, Noah, Marion, Damien, Émile, Jeanne, Anaïs, Laurent, Antonin, Marguerite, Caleb, Laurence. Il était le frère de : feu Gabriel (feu Jacqueline Asselin), Marie-Paule (Jean-Paul Roy), Roger, Yvette, Rachel (Roland Breton), Camille (Réjeanne Gosselin), Noëlle, Rosaire (Florence Rondeau). De la famille Montminy, il était le beau-frère de : feu Paul-Émile (feue Yvette Laflamme), feu Angéline (feu Gérard Fortin), feu Rita (feu Albert Carrier), feu Lionel (feu Rollande Lapointe), feu Lucien (Cécile Bolduc), Rollande (feu Jean-Louis Bolduc), feu Rolland (Angéline Larochelle), Camille (Lise Lamonde). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Des remerciements sont adressés au personnel du CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes ainsi qu'à la Dre Isabelle Tremblay Tanguay pour les bons soins prodigués et les attentions apportées à notre père. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, www.fqc.qc.ca , 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3, Téléphone : 418 657-5334, Sans frais : 1 800 363-0063. Des formulaires seront disponibles. La direction des funérailles a été confiée à la :