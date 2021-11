BÉDARD, Camillia



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de dame Camillia Bédard, survenu le 26 octobre 2021, à l'âge de 81 ans. Elle est née le 23 octobre 1940 à Ste-Thérèse de Beauport (Québec) de feu madame Bertha Boutet et de feu monsieur Lucien Bédard. Elle est allée rejoindre ses enfants adorés: Johanne et Mario. Elle laisse dans le deuil ses 2 fils: Jacques Plante (Dannie Verret) et Richard Plante (Julie Bédard et ses enfants), ses petits-enfants: Roxanne Plante et Raphaël Plante; le père de ses enfants monsieur Raynald Plante (Lorraine Lacasse); ses frères et sœurs: Lucien (Mariette Audet), Madeleine (feu Jean-Guy Paquet), son jumeau Camille (Micheline Leclerc), Louisette (Camille St-Cyr), Marie (Gerry Landry), Diane (Pierre Lavoie); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plante et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.de 9h à 11h.La famille remercie le personnel du CLSC Beauport et des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués à leur mère.