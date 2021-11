BLAIS, Pauline Roy



Rappelez-vous que lorsque vous quitterez cette terre vous n'emporterez rien de ce que vous avez reçu, uniquement ce que vous avez donné.Saint-François-d 'AssiseAu CHSLD de Montmagny, le 23 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Pauline Roy, épouse de feu monsieur Roma Blais. Elle était la fille de feu monsieur Joseph-Albert Roy et de feu dame Yvonne Bernard. Elle demeurait à Montmagny, autrefois à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et native de St-Vallier de Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du, jour des funérailles, à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Christian (Renée Roberge), Diane (Yves Jolin), Conrad, Gilles, Alain, Ghislain (Nathalie Arsenault), Hélène (Jean-Nil Lefebvre), Patrice (Isabelle Gagné); ses petits-enfants: Catherine Roy, Jean-Louis Roy (Stéphanie Fortin), Marc-André Roy, Lisa-Maude Roy (Marc-André Dumont), Larry Lefebvre, Chrystopher Lefebvre, Jérémie Blais, Léanne Blais, Raphaël Blais; ses arrière-petits-enfants: Charlie-Ann Roy et Alexis Roy; ses frères et sœurs: feu Charles- Aimé, feu Sr Jeannine, feu Maurice (feu Germaine Lamonde), feu Sr Françoise, Rita (feu Maurice Lamonde), feu Madeleine (feu Raymond Langlois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais: feu Marie-Rose (feu François Gosselin), feu Fernand (feu Annette Blais), feu François (feu Denise Morin), feu Thérèse Blais (feu Roger Poirier), feu Monique Blais (feu René Blais), Gaétane (Jean-Luc Brisson), feu Claude (Agathe Lamontagne), feu Bernard (Solange Morin), Denise (feu Jean-Claude Bernard); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s et madame Nicole Marois, une amie de la famille de longue date. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du Centre d'Hébergement de Montmagny pour leur dévouement et pour la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud : 650, 1re Avenue, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (Qc) G0R 4B0. La direction des funérailles a été confiée à la