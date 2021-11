BERGERON, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 octobre 2021, à l'âge de 61 ans et 11 mois, est décédé monsieur Yvon Bergeron, époux de dame Diane Néron. Il était le fils de feu dame Charlotte Desbiens et feu monsieur Jean-Paul Bergeron. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Nous resterons marqués à jamais par ta sagesse et ton amour inconditionnel, même dans l'adversité. Nous t'aimons et tu resteras toujours dans nos cœurs et esprits. Merci pour tout ce que tu as donné sur ton chemin. Repose-toi maintenant !La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Philippe de Clermont (Charlevoix) le lundi 8 novembre 2021 à 13 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane, ses enfants: Hugo (Marie Julien) et Maude (Samuel Caron); ses petites-filles: Julia et Rose Bergeron; ses frères et sœurs: Jean-Marc (Armande Poulin), Gilles (Francine Vézina), Carmen (Daniel Thibault) et Benoit (Sylvie Boulianne); sa belle-mère Andrée Simard (feu Benoit Néron); son beau-frère Luc (Chantal Brisson) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et ex-collègues de travail. La famille désire témoigner de leur reconnaissance à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon Hôtel-Dieu, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org