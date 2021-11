PLANTE, Pauline



À la Maison Beauport, le 4 octobre 2021, à l'âge de 105 ans, est décédée dame Pauline Plante, épouse de feu Raymond Gauvin. Elle était la fille de feu Germaine Marceau et de feu Pierre Plante. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves Gauvin (Nicole Claveau), Serge Gauvin (Louise Noël), feu Michel Gauvin (Louise Dostie), feu Daniel Gauvin; ses petits-enfants: Annie Gauvin, Philippe Gauvin (Marie-Josée Beaulieu), Martin Gauvin (Brigitte Chénard), Stéphane Gauvin (Valérie Nadeau), Mélanie Gauvin (Martin Fréchette), Donald Gauvin (Jessica Beauvilliers) et Gabriel Gauvin (Valérie Beaulne); ses arrière-petits-enfants Marie-Neige, Sabrina, Mathis, Jade, Jordan, Bianca et Tommy; sa sœur Pierrette Plante (Jean-Marie Dussault). Elle est allée rejoindre ses autres frères et sœurs précédemment décédés. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant du 3e étage de la Maison Beauport pour leurs bons soins prodigués, particulièrement lors des derniers moments de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 485, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 0H6, 418 694-9316.