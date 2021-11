PLANTE, Dr Jean-Marie



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès du Dr Jean-Marie Plante, survenu à Québec le 17 octobre 2021. Il venait tout juste d'avoir 93 ans. Il était l'époux dévoué de madame Charlotte Langlois depuis bientôt 66 ans et son tendre amoureux depuis 70 ans. Il était le fils ainé de feu monsieur Joseph Plante et de feu madame Germaine Drouin.La famille vous accueillera à la, de 13h à 15h.Il était le père tant aimé de Bernard (disparu en 1977), de Martine, de Marc-Éric (Catherine Loiselle), de Gontrand (Judith Duquette) et de Benoît (Nancy Langlois). Il était le papi chéri de Sarah-Maude (Éric Chamberland), de Marie-Gabrielle, de Camille, de Mathilde et de Rosalie. Il était également le grand-papi adoré de Florence. Il laisse dans le deuil son frère Jacques (Michelle Guilbeault) et l'ont précédé son frère feu Marc-André et sa sœur Denise (feu André Marquis). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois : Yvon (Jocelyne Deslauriers), feu Huguette (feu Guy Jobin) Gaétan (Esther Maresso), feu Denis (Michèle Careau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier toutes les équipes de soins de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval qui lui ont prodigués des soins avec dévouement, empathie et humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison Emmanuel, 1561, chemin Beaulne, Val-Morin (Qc) J0T 2R0. Tél. 819 322-7014 - en ligne : www.maisonemmanuel.org