Fiscalité : La Ville de Québec serait « compétitive »

Malgré un gel de taxes foncières en 2021, Montréal et Québec sont encore les plus gourmandes envers les commerçants parmi les plus grandes villes au pays, selon un palmarès du Groupe Altus.

L’administration municipale a vite répondu par communiqué jeudi.

« Le rapport publié concernant l’analyse comparative annuelle des taux de taxation foncière au Canada où 11 municipalités sont comparées, ne reflète pas la compétitivité fiscale de Québec quant à la facture de taxes », affirme Québec par l’entremise de son porte-parole David O’Brien.

Des omissions

Selon l’interprétation de la Ville de Québec, l’analyse omet de tenir compte du coût moins élevé de l’immobilier et du logement à Québec par rapport aux autres villes.

Comme la valeur des logements est moins élevée à Québec, le taux de taxe ne reflète pas la facture de taxes à payer. « Dans les faits, la facture de taxes à Québec est comparable et même plus avantageuse que dans plusieurs grandes villes », peut-on lire dans la réponse.

Concernant le secteur résidentiel, pour les cinq plus grandes villes du Québec, la facture de taxes pour une habitation moyenne à Québec demeure compétitive, assure l’administration municipale.

Concernant le secteur non résidentiel, selon l’étude de KPMG réalisée pour la Ville de Québec, la fiscalité non résidentielle de Québec serait également compétitive par rapport aux grandes villes canadiennes.

Ces dernières années, Montréal et Québec ont été critiquées à maintes reprises par des gens d’affaires qui déploraient leur facture de taxes. Avec la pandémie, plusieurs commerces ont vu leurs finances être malmenées.

Selon le Groupe Altus, la taxation foncière plus élevée à Québec et Montréal « impose un lourd fardeau aux entreprises », qui doivent assumer « une part inéquitable des budgets municipaux et scolaires ».

« Dommage »

Le débat sur la fiscalité s’est invité dans la fin de campagne à la mairie. Au cours de la journée, la candidate Marie-Josée Savard a déploré certaines limites de l'étude. Selon elle, le portrait est incomplet.

« Quand tu achètes une maison à Vancouver, ce n’est pas le même prix que quand tu achètes une maison ici, donc s’il fallait qu’ils taxent au même niveau que nous, ça ne fonctionnerait pas, donc je trouve ça dommage un peu. On l’a toujours dit que cette étude-là manque un petit peu de peaufinage », a-t-elle commenté.

Pour sa part, le chef de Québec Forte et Fière, Bruno Marchand, affirme que ce rapport vient confirmer une réalité dont les commerçants se plaignent depuis longtemps.

Refuser d'admettre qu'ils sont parmi les plus taxés correspond selon lui à «rire du monde».

Il faut selon Bruno Marchand être «cohérent». Il propose pour sa part une baisse de taxes pour les commerçants.

