Gosselin doit arrêter de «faire diversion»

Bruno Marchand estime que son adversaire Jean-François Gosselin tente de faire croire que son projet est sérieux, alors que ce n’est pas le cas.

« Arrêtez de faire diversion, là. Ça fait des semaines que vous nous dites que vous avez des études solides, que vous avez des capacités à démontrer vos dires », a-t-il lancé à Jean-François Gosselin, par médias interposés. Le chef de Québec Forte et Fière reproche aussi à M. Gosselin d’avoir dit depuis six mois des « faussetés » sur le métro.

Jeudi, Québec 21 a indiqué qu’il rencontrerait les médias vendredi pour présenter les détails de l’étude qu’il a en main pour le métro souterrain et qui est signée par des experts.

Déclarations de revenus

Par ailleurs, les principaux candidats se sont tous soumis à la demande formulée par M. Gosselin et ont déposé leurs déclarations de revenus de même que la liste de leurs donateurs de 50 $ et plus.

En 2020, Marie-Josée Savard a déclaré des revenus totalisant 153 126,55 $, soit 146 983,61 $ pour ses fonctions à la Ville (conseillère municipale et vice-présidente du comité exécutif) et 6142,94 $ en revenus de location venant d’un immeuble d’appartements qu’elle possède. Elle n’a touché aucun dividende ni aucun salaire en lien avec les commerces qu’elle exploitait sur la colline Parlementaire. Durant la même année, son parti, Équipe Marie-Josée Savard, a reçu 586 dons totalisant 87 428 $.

Jean-François Gosselin, chef de l’opposition sortant, a pour sa part déclaré un revenu total de 113 663,90 $, provenant essentiellement de son salaire de chef de l’opposition. Québec 21 a d’autre part récolté 43 450 $ qui se déclinent en 320 contributions différentes.

Bruno Marchand a déclaré des revenus de 156 000 $, plus 20 000 $ d’avantages sociaux. Son parti a enregistré 132 778 $ en dons et 30 000 $ en prêts de 5000 $.