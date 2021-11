Hôtel-Dieu de Lévis: nouveau pavillon pour la médecine familiale

Les travaux pour la construction d’un nouveau pavillon à l’Hôtel-Dieu de Lévis ont été officiellement lancés aujourd'hui, ce qui permettra d’augmenter le nombre de médecins de famille formés par l’Université Laval.

Dès l’automne 2022, l’établissement pourra former 18 étudiants supplémentaires grâce à ces nouveaux locaux « à la fine pointe de la technologie », s’est réjouie la rectrice, Sophie D’Amours, lors d’un point de presse.

En plus d’augmenter la capacité d’accueil de l’établissement, ce nouveau projet de 27 millions $ permettra de mieux former les futurs médecins aux enjeux entourant la pratique en région, puisqu’une partie de la formation sera « délocalisée » sur la rive sud, a ajouté la rectrice.

Une relève plus stimulée

« On espère que nos jeunes vont pouvoir tirer profit de cette nouvelle expérience, de cette nouvelle façon d’enseigner la médecine, afin d’avoir une relève plus stimulée et mieux formée », a déclaré de son côté Geneviève Guilbault, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

Ce projet « pas ordinaire » est le fruit d’une collaboration hors du commun entre différents partenaires, dont le ministère de la Santé et celui de l’Enseignement supérieur.

« Il s’agit d’une solution nouvelle à un problème important que nous vivons, le recrutement et la rétention des médecins en région », a affirmé Patrick Simard, PDG par intérim du CISSS de Chaudière-Appalaches.

« Approche novatrice »

Cette « approche novatrice » aura des retombées « autant pour la population que pour les médecins et les étudiants » dans la région, a-t-il ajouté.

Le nouveau pavillon sera annexé à l’Hôtel-Dieu de Lévis et aura une superficie de plus de 4000 mètres carrés.

Un pavillon semblable sera aussi construit dans le Bas-Saint-Laurent, sur le site de l’hôpital régional de Rimouski, où 18 futurs médecins pourront poursuivre leur formation à partir de l’automne 2022.

L’Université Laval, qui dispose cette année de 214 places pour des étudiants en médecine, pourra augmenter ce nombre à 250 l’an prochain grâce à ces deux projets.