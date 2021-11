Jackie Smith veut que Québec accueille plus d'immigrants

Le parti de Jackie Smith aimerait que la capitale accueille davantage d'immigrants et participe mieux à leur intégration.

Transition Québec (TQ) estime que Québec pourrait accueillir «beaucoup plus» d'immigrants qu'elle ne le fait déjà, avec une proportion actuelle de 5,6% de nouveaux arrivants. «C'est pourquoi Transition Québec souhaite miser sur une hausse de l'immigration ainsi que sur une intégration de qualité», a soumis le parti par voie de communiqué.

TQ propose ainsi d'augmenter le budget des organismes communautaires concernés. Il veut aussi les financer selon leur mission non par projet.

Le parti créerait un bureau d'accueil et d'intégration à la Ville de Québec pour mieux accompagner les nouveaux résidents, pour former les employés de la Ville à la diversité et pour soutenir les immigrants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat.

«Aucune personne immigrante ne devrait être laissée pour compte à son arrivée à Québec, et ce, quel que soit son statut», estime Jackie Smith.

