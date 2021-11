La vie de nomade des Islanders

Après une saison interrompue par la COVID, des séries éliminatoires dans une bulle, un calendrier limité à 56 matchs, dont la très grande majorité dans des amphithéâtres vides, c’est le retour à une vie pratiquement normale pour les équipes de la LNH. À l’exception des Islanders de New York.

En raison de la construction du UBS Arena, leur nouveau domicile, toujours en processus d’érection, la troupe de Barry Trotz doit jouer les nomades en amorçant le calendrier avec 13 matchs sur des patinoires adverses. Ce passage au Centre Bell était le huitième de cette série.

Treize rencontres qui représentent près du tiers des 41 rencontres chaque formation disputent loin de son domicile.

Malgré tout, les Islanders présentaient, avant leur arrêt à Montréal, une fiche de 3-2-2. Ce qui est respectable pour une aussi longue séquence.

«Ce n’est pas une situation idéale, mais on doit faire avec ce qu’on a. Et jusqu’à maintenant, ça va très bien», a indiqué Anthony Beauvillier.

Certains diront que les Islanders ont l’habitude courir à gauche et à droite considérant qu’ils ont divisés leurs matchs locaux entre le vétuste bien que rénové colisée Nassau et la Barclays Center de Brooklyn pendant quelques saisons.

Ce qu’il y a également de particulier, et qui ajoute à la complexité de ce début de saison, c’est la composition étrange de leur horaire. Ils ont obtenu cinq journées de congé entre leur sixième et leur septième match et quatre autres entre les deux suivants. Bien qu’on voulait permettre aux Islanders de souffler un peu à travers cette longue séquence, ce n’est pas facile de trouvé son rythme de croisière.

«C’est bizarre parce que pendant quelques jours, on avait l’impression de ne plus faire partie de la ligue. Ces quelques journées ont paru une éternité», a raconté Trotz, à quelques heures de l’affrontement contre le Canadien.

«On peut tenir des entraînements tant qu’on veut, ce n’est jamais la même chose qu’une situation de match. Alors, c’est sûr qu’on parait rouillé en début de match», a poursuivi l’entraîneur-chef des Islanders.

Trotz apprécie Pageau

Par ailleurs, à l’aube de ce premier match en près de deux ans contre le Canadien, Jean-Gabriel Pageau était toujours en quête de son premier but de la saison. Avec une récolte de deux points, on pourrait croire que le Québécois connaît un lent départ, ce qui n’est pas l’avis de son entraîneur.

« Il passe sous le radar, mais c’est l’un des meilleurs joueurs dans les deux sens de la patinoire de toute la ligue. Je sais que je peux l’utiliser dans toutes les situations, a soutenu Trotz. Plus l’enjeu est grand, plus il se distingue.»

Cette saison, Pageau évolue en compagnie de Zach Parise et d’Oliver Wahlstrom, ce qui, d’une certaine façon, joue peut-être une peu contre lui.

«Ses minutes ont baissé, car il ne joue plus en supériorité numérique. À l’inverse, ses partenaires de trios jouent sur l’attaque massive, donc ça lui arrive de perdre son tour après une punition à l’adversaire », a indiqué Trotz.

«Je lui ai parlé et je crois que je dois lui donner plus de minutes », a-t-il tenu à ajouter.

Pageau, qui a subi une opération à une main au cours de l’été, s’est dit flatté des propos de son entraîneur. Toutefois, il veut s’assurer de mériter le temps de jeu qui lui sera consenti.

«Mon début de saison est un peu difficile. Barry gère bien son banc, c’est ce qui nous donne une chance de gagner à chaque match. C’est à moi de continuer de travailler fort et de retrouver ma game. Je peux en donner plus. Je suis quelqu’un de compétitif, qui aime donner le meilleur de lui-même chaque jour», a-t-il dit.

