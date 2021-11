Le Canadien retrouve ses mauvaises habitudes

Le Canadien de Montréal n’a toujours pas été capable d’aligner deux victoires cette saison. Jeudi soir, les hommes de Dominique Ducharme ont été vaincus 6 à 2 par les Islanders de New York.

• À lire aussi: Le Canadien s’enlise...

• À lire aussi: La confiance, c’est fort

L’occasion était belle pour le Tricolore de prendre le momentum après avoir blanchi les Red Wings de Detroit au dernier match. Or, les Islanders, qui connaissent aussi un début de campagne couci-couça, ont dominé le CH dans toutes les facettes du jeu.

Brock Nelson a marqué quatre buts, dont un dans un filet désert. Il a complété le troisième tour du chapeau de sa carrière en deuxième période, alors que son équipe y allait d’une poussée de quatre buts. Le joueur de centre a inscrit ses trois premiers filets avec un tir du revers, étant chaque fois bien positionné à l’orée de la cage de Jake Allen.

Le Québécois Anthony Beauvillier s’est fait complice sur trois réussites de Nelson.

Oliver Wahlstrom et Jean-Gabriel Pageau ont été les autres marqueurs des visiteurs. Le but du Franco-Ontarien, inscrit avec moins de deux minutes à faire au second engagement, a soulevé l’ire des partisans du Bleu-Blanc-Rouge, qui a retraité au vestiaire sous les huées.

Au retour, Jake Allen, qui avait bloqué 20 des 25 rondelles auxquelles il a fait face, avait été remplacé par Samuel Montembeault. Ce dernier s’est dressé devant 10 lancers en troisième période.

De l’autre côté, Ilya Sorokin a bloqué 36 tirs du CH et a perdu son blanchissage en toute fin de rencontre, battu par Nick Suzuki en désavantage numérique. À cinq contre trois, Tyler Toffoli a lui aussi marqué.

Jonathan Drouin n’était pas de la formation du Canadien, lui qui a reçu une rondelle en plein visage lors de la victoire face aux Red Wings.

Montréal restera à la maison pour y recevoir la visite des Golden Knights de Vegas, samedi. Il s’agira d’un premier duel entre les deux formations depuis la demi-finale des séries de la Coupe Stanley de cet été.

À VOIR AUSSI :