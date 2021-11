La Chambre de commerce de L’Île-d’Orléans a lancé récemment « Les 3 Terroirs », sa nouvelle plateforme de commande en ligne et de livraison de produits « gastronomiques et bien-être », née de la collaboration entre la MRC de L’Île-d’Orléans, la Côte-de-Beaupré et L’Île-d’Orléans. À ce jour, aliments, boissons, desserts, œuvres d’art, soins et produits de beauté, boîtes-repas et même services variés sont accessibles sur le site. Chaque semaine, vous n’avez qu’à passer votre commande avant minuit le mardi pour recevoir votre livraison à domicile au choix le vendredi ou le samedi. La plateforme compte près d’une trentaine d’entreprises qui offrent leurs produits en ligne et à la livraison, et ce chiffre est en voie d’augmenter rapidement avec l’ajout de nombreux producteurs situés sur la Côte-de-Beaupré et dans Charlevoix dans les semaines à venir. Renseignements : https://www.les3terroirs.com. Sur la photo : Richard Samson, retraité habitant de L’Île-d’Orléans.

Taille ta place

Photo courtoisie

Vincent et François Thériault, les deux frères derrière l’entreprise Surmesur, ainsi que Simon Gauthier et Catherine Savoie, issus aussi du monde des affaires viennent de lancer le 104, une fondation qui vise à guider les jeunes générations en créant et en supportant des projets qui favorisent l’esprit d’initiative et proposent des expériences participatives. L’équipe du 104 espère ainsi aider les jeunes à franchir leurs barrières personnelles et sociales en agissant sur leurs intérêts et leurs idées avec une mentalité entrepreneuriale. Le 104 veut rapidement faire sentir son impact avec le lancement d’un premier projet sous le thème Taille ta place, qui offrira 145 000 $ en bourses à des jeunes de moins de 21 ans pour des projets personnels et communautaires. https://www.tailletaplace.com. Sur la photo, dans l’ordre habituel : les cofondateurs du 104, Vincent Thériault, Simon Gauthier, François Thériault et Catherine Savoie.

Deux fois plutôt qu’une

Photo courtoisie

Grande nouveauté cette année, la Fondation Ste-Thérèse de Lisieux tiendra non seulement un, mais deux spectacles de son traditionnel rendez-vous du temps des fêtes en accueillant l’auteur-compositeur-interprète Étienne Drapeau (photo) qui présentera, en exclusivité à Québec, son premier concert de Noël les mercredi 1er et jeudi 2 décembre à 20 h, au Sanctuaire diocésain Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, à Beauport. Étienne sera accompagné d’un autre musicien à la guitare lors de ces deux concerts qui auront une durée d’une heure 30 minutes, sans entracte. Le passeport vaccinal QR sera requis et le port du masque sera obligatoire en tout temps afin de répondre aux exigences de la Santé publique en période de pandémie. Renseignements : 418 663-4011, poste 2.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 4 novembre 2006. Le prolongement de 4,2 km de l'autoroute Du Vallon, baptisé boulevard Robert-Bourassa, est inauguré en présence du premier ministre Jean Charest, et de l’épouse de M. Bourassa, Andrée Simard Bourassa.

Anniversaires

Photo courtoisie

Geneviève Guilbault (photo), vice-première ministre Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale nationale, et députée de Louis-Hébert (CAQ), 39 ans... Michel Therrien, entraîneur adjoint chez les Flyers de Philadelphie (LNH), 58 ans... Mario Lévesque, développement des affaires pour le Canada chez Forimpex Inc., 46 ans... Éric Fichaud, commentateur sportif à TVA Sports et ex-gardien de but de la LNH (1995-2001), 46 ans... Matthew McConaughey, acteur américain, 52 ans... Marc Déry, auteur-compositeur-interprète québécois, 58 ans... Josée Lavigueur, professeure d’éducation physique et animatrice québécoise, 56 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 novembre 2020 : Maurice Faivre (photo), 94 ans, général et politicologue français connu pour ses ouvrages publiés sur la guerre d’Algérie... 2018 : Richard Le Hir, 71 ans, député de la circonscription d'Iberville de 1994 à 1997 pour le Parti québécois... 2015 : Melissa Mathison, 65 ans, scénariste américaine... 2010 : George «Sparky» Anderson, 76 ans, ex-gérant des majeures et membre du Temple de la renommée du baseball... 2008 : Michael Crichton, 66 ans, écrivain américain... 1995 : Yitzhak Rabin, 73 ans, homme politique israélien, premier ministre depuis 1992... 1985 : Jean-Marie Lemieux, 45 ans, comédien québécois... 1980 : Wilfrid Sauvageau « Le petit frère Sauvageau », 82 ans, qui se fit connaître par ses quêtes au bénéfice du Patro Saint-Vincent-de-Paul de Québec, l’œuvre de sa vie.