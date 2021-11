Les dépenses en santé pourraient dépasser 300 milliards $ en 2021

Alors que les dépenses en santé sont en voie de franchir le cap des 300 milliards $ au Canada en 2021, le Québec est l’une des rares provinces qui devraient connaître une baisse par habitant de ses dépenses en santé cette année, selon les données publiées jeudi par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).

Le total des dépenses de santé par personne devrait atteindre 7913 $ au Québec en 2021, en baisse de 0,4 % par habitant par rapport à l’an dernier.

Outre le Québec, pour l’ensemble du pays, seules les provinces de l’Alberta (-2,6 %) et de la Saskatchewan (-0,6 %) connaîtront des baisses dans leurs dépenses de santé, pour des dépenses moyennes de 8230 $ et 8502 $.

Terre-Neuve-et-Labrador (9585 $, +4,3 %), la Colombie-Britannique (7946 $, + 4 %), la Nouvelle-Écosse (8831 $, +3,8 %), l’Île-du-Prince-Édouard (8 136 $, +3,4 %) et le Nouveau-Brunswick (7969 $, +2,1 %), pour leur part, ne seront pas épargnés par l’augmentation des dépenses dans ce domaine.

De son côté, l’Ontario devrait afficher une hausse de 1,9 % (7773 $ par personne) tandis que le Manitoba pourrait voir ses dépenses augmenter de 1,2 % (8313 $) cette année.

Les territoires, où l’éloignement entraîne des surcoûts en santé, affichent eux de fortes hausses au Nunavut (23 023 $ +9,6 %) et dans les Territoires du Nord-Ouest (20 365 $, +8,9 %), tandis que le Yukon demeure plus stable (14 111 $, -0,3 %).

À l’échelle du Canada, l’augmentation moyenne par habitant est de 2,2 %, soit une dépense moyenne totale de 8019 $ par personne en 2021.

Au total, les dépenses en santé s’élèveront à 308 milliards $ en 2021 au Canada en raison de la COVID-19, selon l’ICIS, «ce qui représente plus de 580 000 $ par minute», a-t-on précisé dans le rapport.

«Le total des dépenses de santé de 2020 devrait avoir augmenté de plus de 12 % par rapport à 2019. Ce taux de croissance, le plus élevé depuis plus de 30 ans, est trois fois supérieur à celui d’environ 4 % enregistré annuellement de 2015 à 2019. La hausse historique des dépenses, tout comme la contraction de l’économie survenue en parallèle, est attribuable en partie à la pandémie de COVID-19», peut-on lire dans l’étude.

Les trois principales catégories de dépenses demeurent les hôpitaux (25 %), les médicaments (14 %) et les médecins (13 %).

Ensemble, elles devraient totaliser plus de 50 % des dépenses de santé au Canada en 2021. Cependant, une nouvelle catégorie de dépenses, le Fonds de réponse à la COVID-19, représentera environ 7 % (23 milliards $) des dépenses de santé totales. Il s’agit notamment des coûts liés au traitement des personnes atteintes de la COVID-19, à la recherche et à la vaccination.

Selon l’organisme, les personnes de 65 ans et plus sont à l’origine d’environ 45 % des dépenses publiques de santé, alors qu’elles ne représentent que 18 % de la population canadienne.

«La pandémie de COVID-19 est à l’origine de la plus forte augmentation des dépenses de santé jamais enregistrée au pays. Le vieillissement de la population et la pandémie en cours accentueront certainement la pression sur nos systèmes de santé et absorberont une part accrue des budgets des gouvernements. S’il ne fait aucun doute que la tâche s’annonce ardue, l’évolution des technologies, des produits pharmaceutiques et des modèles de soins offrira par contre des moyens d’améliorer les résultats pour la santé des Canadiens», a déclaré David O’Toole, président-directeur général de l’ICIS.

