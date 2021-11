Les véritables enjeux de l’élection montréalaise

Depuis le début de cette campagne, Projet Montréal tente d’entacher mon intégrité afin de distraire les électeurs des véritables enjeux sur lesquels ils vont voter : l’état lamentable des finances publiques, l’insécurité grandissante dans nos rues, la congestion qui affecte quotidiennement des centaines de milliers de personnes.

Notre métropole est pourtant confrontée à toutes ces difficultés et à tant d’autres. Après plusieurs années d’administration par Projet Montréal, le ratio d’endettement atteint maintenant 120 % de nos revenus, du jamais-vu dans l’histoire de notre Ville! Cela explique probablement pourquoi Projet Montréal perpétue les attaques personnelles plutôt que de voir la vérité en face.

Il m’a fallu du temps pour obtenir les autorisations nécessaires pour dévoiler la courte liste des organisations avec lesquelles j’ai collaboré et je les remercie de leur confiance. Maintenant, il faut se parler des vrais enjeux.

Le passage de Projet Montréal à l’hôtel de ville de Montréal aura été marqué par le mot “crise”. La pandémie, bien sûr. Mais surtout d’autres crises créées par le laisser-aller de l’administration Plante-Dorais : crise de la sécurité, crise du logement, crise financière... sans compter la crise de colère qui envahit parfois les personnes qui circulent dans nos rues, peu importe leur moyen de transport.

Montréal sécuritaire

De notre côté, nous avons présenté un plan complet pour une ville sécuritaire, une métropole où l'accès au logement est plus facile et où on peut enfin circuler dans des rues plus propres.

J’ai rencontré les familles de Montréal-Nord et de Saint-Michel. J’ai vu des parents pleurer, des parents en colère parce qu’ils ne peuvent plus assurer la sécurité de leurs enfants. J’ai rencontré ce cordonnier sur la rue Bellechasse, qui m’a expliqué comment sa propre Ville l’oblige à fermer son commerce qui fonctionnait pourtant si bien. Des citoyens inquiets, j’en ai rencontré beaucoup trop.

J’ai aussi rencontré des citoyens pleins d’espoir, avec des idées qui font avancer leur quartier dans certains cas, il y en a même certains qui positionnent Montréal dans le monde! Je leur ai donné rendez-vous cette fin de semaine : nous commençons ce dimanche une nouvelle ère pour la métropole.

La résilience des Montréalais, au sortir de ces quatre années incluant 18 mois de pandémie, continue de m’impressionner. Les questions qui les préoccupent sont légitimes. Elles demandent un leadership compétent, expérimenté et passionné.

Denis Coderre, Chef d’Ensemble Montréal et candidat à la mairie