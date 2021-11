Lévis: Elhadji Diarra invite à «tourner la page» sur l’ère Lehouillier

Le candidat à la mairie de Lévis Elhadji Mamadou Diarra a lancé un dernier appel aux électeurs avant le vote de dimanche, pour les enjoindre à «tourner la page» sur l’ère Lehouillier.

«Il est temps de tourner la page sur un chapitre de notre histoire caractérisé par la concentration, par la centralisation du pouvoir entre les mains d’un seul homme qui décide tout derrière les portes closes. Nous devons nous mobiliser», a appelé le chef de Repensons Lévis.

«Nous devons surtout changer de maire. Je serai le maire le plus accessible et le plus transparent de l’histoire de notre ville», a-t-il promis, lors de ce qui a été présenté comme étant son dernier point de presse, près de l’hôtel de ville à Saint-Romuald.

Inconnu du public il y a quelques mois, M. Diarra, un conseiller en stratégie d’affaires et père de 48 ans, n’a pas voulu dévoiler quels objectifs il espérait réalistement atteindre lors de l’élection.

«Depuis le début, on est là pour gagner», a-t-il affirmé.

Encouragé

La participation au vote jusqu’à présent l’encourage.

«Les gens sentent le changement, les gens veulent aller voter. Juste le taux de participation qui est autour de 12% au moment où on se parle, en 2017 il était autour de 8,5%, donc effectivement, les gens sont sortis voter, et on veut les encourager davantage à aller voter», a indiqué l’aspirant maire.

Repensons Lévis soutient avoir frappé à plus de 30 000 portes durant la campagne. M Diarra s’est dit fier de ce qui a été accompli par son jeune parti, plus particulièrement sa «capacité à former une équipe complète».

Engagements phares

Le chef a rappelé certains de ses engagements phares, comme de développer une stratégie immobilière pour les années 2022-2032, de réclamer l’ajout d’une sortie du troisième lien au pôle Desjardins sur le boulevard Guillaume-Couture pour les usagers du transport en commun, de diminuer la vitesse dans les rues résidentielles, et d’adopter un plan de gestion de la dette sur 10 ans.

En 2017, Gilles Lehouillier avait écrasé son seul concurrent à la mairie, André Voyer, en obtenant 92% des suffrages.

Cette année, un total de cinq candidats briguent la mairie, tandis que deux formations politiques (Lévis Force 10 et Repensons Lévis) présentent des candidats dans chacun des 15 districts.

M. Lehouillier s’est défendu tout au long de la campagne d’avoir manqué de transparence, signalant que son administration rend publics un grand nombre de documents, dont ceux qui émanent des décisions du conseil municipal et du comité exécutif.

Le maire sortant a prévu de tenir une conférence de presse vendredi.