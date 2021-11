Plongeon de 1,3 G$ de la valeur des parts de la Caisse dans Lightspeed

Depuis la publication d’un rapport accablant en septembre, Lightspeed n’a jamais été en mesure de remonter la pente. L’action de la société a plongé de près de 40 %, ce qui a fait chuter jusqu’à présent la valeur de l’investissement de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le plus gros actionnaire, de 1,3 milliard $.

La compagnie québécoise a dévoilé, jeudi, les résultats financiers pour son deuxième trimestre 2021, clos le 30 septembre dernier.

Malgré un bond des revenus de 193 %, l’entreprise a enregistré une perte nette de 59,1 millions de dollars américains. Cette perte était de 19,5 millions $ US, un an plus tôt.

Ces nouveaux résultats n’ont visiblement pas convaincu les investisseurs. Lightspeed a vu, durant la journée de jeudi, son action dégringoler de nouveau à la Bourse d’environ 28 %, pour clôturer à près de 89 $.

Pas moins de 17 % des actions

Au 31 décembre 2020, la Caisse de dépôt détenait près de 24,3 millions d’actions, soit 17 % des parts, de Lightspeed. En septembre, avant la publication du rapport de Spruce Point remettant en doute des données sur le nombre de clients et de transactions, la valeur de ce placement était de 3,45 milliards $.

Au cours de clôture du titre, jeudi, ce placement valait 2,16 milliards $. Il s’agit d’une diminution de 1,3 milliard $ en l’espace de moins de deux mois.

Pas de commentaire de la Caisse

Jointe par Le Journal, la Caisse de dépôt et placement a refusé de commenter le recul de l’action de Lightspeed. Il n’a également pas été possible de connaître le nombre exact d’actions de cette société qu’elle détenait toujours dans son portefeuille.

« La Caisse est un investisseur de long terme et prend ses décisions d’investissement dans cette perspective. C’est pourquoi nous ne commentons pas au jour le jour les fluctuations d’une société cotée sur les marchés », a indiqué dans un courriel le porte-parole, Maxime Chagnon.

Investissement Québec détient, pour sa part, 1,6 % des actions de la compagnie spécialisée notamment dans les solutions de paiement électronique.

prévisions de pertes revues

Jeudi, lors de sa conférence avec des analystes, le fondateur et chef de la direction chez Lightspeed, Dax Dasilva, est revenu sur les allégations de la firme américaine Spruce Point, réitérant que ce rapport « contenait d’importantes inexactitudes et des interprétations erronées ».

« Depuis que nous sommes une société publique, nous avons toujours été cohérents dans la façon dont nous comptabilisons nos revenus », a assuré l’homme d’affaires, ajoutant avoir toujours fait preuve de transparence.

Par ailleurs, pour les prochains mois, Lightspeed a revu ses prévisions financières. Les ventes devraient grimper de 15 millions de dollars américains pour atteindre 535 millions de dollars américains pour l’ensemble de l’exercice 2022.

L’entreprise s’attend également à subir des pertes de 45 millions $ US pour l’année au lieu de 40 millions $..

