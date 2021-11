Marché de Noël allemand: un retour en grande pompe cette année

Après une édition plus modeste en lien avec la pandémie, le Marché de Noël allemand de Québec est de retour dans sa version d’origine, cette année, en proposant des emplacements supplémentaires au cœur du Vieux-Québec.

Le Marché de Noël sera déployé à ses emplacements habituels, soit aux jardins de l’Hôtel-de-Ville, de place de l’Hôtel-de-Ville et de la rue Sainte-Anne, mais il s’étendra également à place D’Youville et à place d’Armes, une nouveauté pour ce grand retour.

«Après une édition 2020 plus modeste, c’est un grand bonheur pour l’équipe de pouvoir offrir le Marché de Noël allemand de Québec dans sa formule habituelle! Partout, dans les rues du Vieux-Québec, la magie des Fêtes se fera sentir. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, les personnages du Marché et des animations déambulatoires et spontanées vous surprendront!» mentionne Britta Kröger, présidente du Marché.

Les visiteurs pourront visiter le Marché de Noël allemand dès le 25 novembre, et ce, jusqu’au 23 décembre.

Plus de détails à venir...