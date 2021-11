Pékin fustige une «manipulation» après un rapport américain sur son arsenal nucléaire

Pékin | La Chine a dénoncé jeudi une «manipulation» des Etats-Unis après la publication d'un rapport du Pentagone faisant état d'une accélération plus rapide qu'anticipé du programme nucléaire chinois.

Dans un rapport publié mercredi, le ministère américain de la Défense estime que Pékin peut déjà lancer des missiles balistiques armés de têtes nucléaires depuis la terre, la mer et les airs.

La Chine pourrait disposer de «700 têtes nucléaires d'ici 2027», indique ce rapport annuel du Pentagone sur les capacités militaires du géant asiatique.

«Il est probable que Pékin cherche à se doter d'au moins 1000 têtes nucléaires d'ici 2030, ce qui est supérieur au rythme et au volume estimés en 2020», précise le document.

En réponse, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, a accusé les Etats-Unis de chercher à «monter en épingle» la thèse d'une menace chinoise.

«Le rapport publié par le Pentagone, comme les précédents, ignore les faits et est rempli de préjugés», a indiqué à la presse M. Wang, fustigeant une «manipulation» de Washington.

Même avec 1000 têtes nucléaires, l'arsenal chinois serait loin d'égaler celui des Etats-Unis et de la Russie, qui possèdent à elles deux plus de 90 % des armes nucléaires mondiales: 5550 pour Washington et 6255 pour Moscou, selon les estimations de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).