Phillip Danault et les Kings en hausse

Mine de rien, les Kings de Los Angeles ont remporté leurs trois derniers affrontements et cette bonne séquence est synonyme d’espoir pour une organisation qui tente d’accéder aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017-2018.

La formation californienne a défait les Blues de St. Louis 3 à 2 en fusillade, mercredi, pour signer un quatrième gain en neuf sorties cette saison. Certes, il y a toujours beaucoup de boulot à abattre pour les hommes de l’entraîneur-chef Todd McLellan. Toutefois, la détermination des troupes pourrait faire la différence aux yeux de celui-ci. Il aurait été facile de s’apitoyer sur son sort avec l’absence momentanée de certains éléments-clés; Viktor Arvidsson et Gabriel Vilardi sont aux prises avec la COVID-19, tandis que Quinton Byfield est touché à une cheville et Akil Thomas est sur le carreau en raison d’une blessure non divulguée.

Or, leurs coéquipiers ont pris le relais avec conviction.

«Oui, la détermination est un mot approprié, mais je ne crois pas qu’on ait été si mauvais quand on a perdu, a déclaré McLellan au site web de l’équipe. Je ne pense pas qu’on était un club de 1-5-1 ou peu importe ce que notre fiche indiquait à notre retour à domicile. Nous avons disputé sept de nos 10 premiers matchs contre des clubs de la section Centrale et des formations de premier niveau. On essaie de se retrouver dans leur catégorie. Nous devons prendre tout cela en considération, mais il y a eu la volonté de surmonter les blessures, effectivement.»

Cinquièmes de la division Pacifique, Los Angeles a obtenu toutes ses victoires à la maison. Il s’agira maintenant de mieux faire en territoire hostile, Phillip Danault et ses comparses ayant échappé leurs quatre rencontres à l’étranger jusqu’ici. La semaine prochaine, ils auront ainsi l’occasion d’améliorer leur fiche à ce propos dans le cadre d’une séquence de quatre parties en sol canadien.

Quelques points pour Danault

Parlant de Danault, il continue d’exceller au plan défensif, mais voilà qu’il parvient à obtenir des points. Dans ses quatre dernières sorties, il a totalisé trois mentions d’aide pour porter à 4 sa production de points de la campagne. Face aux Blues, il a eu droit à un temps de jeu supérieur à 21 minutes, un sommet personnel en 2021-2022.

À l’intérieur du cercle des mises au jeu, le Québécois demeure une force. Son pourcentage d’efficacité jusqu’à maintenant est de 56,38 %, ce qui dépasse son rendement en carrière (53,2 %).

Les Kings visiteront le Canadien de Montréal mardi. Précédemment, ils accueilleront les Devils du New Jersey, vendredi, pour ensuite se mesurer aux Maple Leafs à Toronto, lundi.

