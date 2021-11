Plus de 45 millions $ en aide pour une distillerie de Salaberry-de-Valleyfield

Les gouvernements du Québec et du Canada et Hydro-Québec verseront plus de 45 millions $ au géant britannique des spiritueux Diageo pour lui permettre de convertir à l’électricité sa distillerie de Salaberry-de-Valleyfield.

Grâce aux fonds octroyés, Diageo ira de l’avant avec un projet de 94 millions $ visant à remplacer ses chaudières au mazout et au gaz naturel, évitant ultimement l’émission de 40 000 tonnes de CO2 par année.

C’est l’équivalent de retirer environ 8700 voitures des routes, selon le calculateur de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis.

«C’est un bon moyen de faire briller notre énergie propre. Et c’est aussi un moyen d’assurer la prospérité à long terme de la distillerie à Salaberry-de-Valleyfield. C’est un projet gagnant pour le Québec et pour la planète», a expliqué le premier ministre François Legault pour justifier cette annonce.

«Nous sommes très reconnaissants de ce partenariat avec le gouvernement du Québec, qui est en ligne avec nos objectifs d’atteindre zéro émission de carbone nette et d’utiliser 100 % d’énergie renouvelable dans nos opérations directes d’ici 2030», s’est réjoui de son côté le directeur et chef du développement durable de Diageo, Ewan Andrew.

Le géant Diageo produit près de 200 marques de spiritueux, allant du whisky Crown Royal au rhum Captain Morgan, en passant par la vodka Smirnoff. Elle génère des ventes dépassant les 4 milliards $ US en Amérique du Nord.

La distillerie de Valleyfield, elle, génère environ 290 emplois et s’approvisionne en céréales provenant de 1500 agriculteurs québécois, évalue le gouvernement.

Le gouvernement Legault multiplie les annonces d’investissements verts depuis le début de la COP26, à laquelle le premier ministre assiste à Glasgow, au Royaume-Uni.

