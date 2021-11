Pourquoi suis-je si craintive de revenir à la vraie vie?

J’ai toujours aimé être dans l’action et faire mille choses en même temps. Mère d’une famille de deux enfants qui ont de multiples activités, professionnelle d’un milieu universitaire, un travail qui m’oblige à me déplacer pour rencontrer du monde, et conjointe d’un homme qui travaille dans le milieu bancaire, je croyais que la vie que je menais représentait l’idéal.

La pandémie a stoppé ma course et m’a forcée à me contenter d’une vie un peu plus pépère, vu que le travail s’est effectué de la maison pendant tout ce temps. Puis mon mari a réintégré ses bureaux et les enfants l’école, tandis que moi j’ai tardé à reprendre le chemin de l’université. À la fois parce que les exigences pour le faire étaient moins urgentes et que je n’en avais plus très envie.

Je suis bien chez moi en présence de mon monde. La femme publique en moi a éteint ses ardeurs pour se sentir mieux en petits comités. Comme si une petite alarme en moi m’incitait à profiter au maximum du cocon dans lequel je suis. Au point même où je songe à changer de travail, pour quelque chose qui me permette d’en faire le maximum en ne bougeant pas de la maison.

Je ne me reconnais plus. Je me demande d’où ça vient ce désir de vivre en retrait alors que j’avais toujours apprécié la compagnie des gens. Pensez-vous, comme me le dit mon mari, qu’il faudrait que je me secoue un peu pour ne pas m’enliser ? Comment retrouver le goût de ma vie d’avant ?

Bien dans sa peau quand même

C’est peut-être passé sous votre radar, mais en juin dernier, Le Journal avait publié le fruit d’un sondage Léger/lg2 qui faisait état des changements sociaux que la COVID-19 avait provoqués. On y dévoilait que plus de la moitié de la population canadienne considérait avoir changé de vie pour le mieux durant cette période, et ne souhaitait pas un « retour à la normale » mais plutôt « un saut vers une nouvelle normalité ».

Il se peut que vous fassiez partie de l’une ou l’autre de deux des six catégories de gens que le sondage a identifiées : « Soit le craintif (24 %) qui répugne à retourner à la normale avant 2023 », ou encore « le confortable (21 %) qui croit avoir changé pour le mieux en magnifiant l’importance d’une vie équilibrée et du confort de la maison. » À vous de juger si vous êtes prête à opérer ce changement de manière définitive