Profits en hausse pour Québecor au troisième trimestre

Le géant québécois des télécoms Québecor a annoncé des revenus de 1,15 G$ au troisième trimestre, en hausse de 3,3 % par rapport au trimestre correspondant de 2020.

Cette performance est due essentiellement à la progression du secteur des télécommunications avec des revenus de 936,5 M$, alors que la filiale Vidéotron a cumulé des revenus de 15,9 M$ pour les services d’accès internet, contre 13,4 M$, une année plus tôt.

Le flux de trésorerie d’exploitation s’est établi au trimestre se terminant le 30 septembre à 365,8 M$, en hausse de 19,7 M$, soit une progression de 5,7 %.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires est de 173,1 M$, soit 0,71 $ par action de base, en hausse de 32,2 M$ ou bien 0,15 par action de base.

«Dans un contexte de reprise économique dans plusieurs de nos activités, nous avons généré un bon rendement au cours du troisième trimestre 2021, tant du point de vue financier qu'opérationnel», a indiqué Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

«Cette bonne performance se reflète dans les hausses respectives de 3,3 % des revenus, de 1,3 % du BAIIA ajusté et de 5,7 % des flux de trésorerie d'exploitation, et ce, malgré l'effet défavorable d'un élément non récurrent», a ajouté M. Péladeau.

Vidéotron et Fizz ont atteint des parts de marché de 37 % dans la téléphonie mobile au courant du troisième trimestre, occupant ainsi la première et la deuxième place au Québec, selon le patron de Québecor.

