Promoteurs le long du tramway: Marchand imposera une redevance pour aller chercher 200 M $ sur 15 ans

Bruno Marchand, s’il est porté au pouvoir dimanche, ira de l’avant avec la redevance pour les nouveaux projets de plus de 750 000 $ le long du tracé du tramway afin d’aller chercher 200 millions $ sur 15 ans.

• À lire aussi: Les coûts explosent déjà: 600 millions $ de plus pour se payer un tramway

Québec Forte et Fière (QFF) disait depuis plusieurs semaines qu’elle envisageait cette option. Jeudi, lors de la présentation de son cadre financier, Bruno Marchand a franchi le pas et a annoncé que s’il est élu, à compter de 2023, tous les projets d’une valeur de plus de 750 000 $ et d’une superficie de plus de 185 mètres carrés, qui s’installeront le long du tracé dans un rayon de 1 km d’une station, seront soumis à la redevance.

Celle-ci est mise de l’avant «pour une équité, pour que les promoteurs puissent contribuer à leur juste part pour donner de l’air aux citoyens», a martelé Bruno Marchand qui affirme qu’il faut faire preuve d’innovation et utiliser les outils fournis aux Villes par le gouvernement, à la demande des maires, dont Régis Labeaume.

Dans un calcul «conservateur», l’équipe de M. Marchand estime être en mesure d’engranger 200 millions $ sur une période de 15 ans. Ces sommes serviront à payer la part de la Ville pour le tramway, soit 300 millions $.

Photo Stevens LeBlanc

La redevance sera un montant payable une seule fois, à l’émission du permis, contrairement à une taxe qui est prélevée chaque année. Elle constitue un taux en fonction de la superficie de plancher du futur projet immobilier. QFF a calqué sa méthode sur celle de Montréal, le long du Réseau express métropolitain, en l’adaptant à l’environnement de Québec. La redevance sera aussi introduite de façon graduelle. Plus le projet lève tôt, moins la redevance est élevée. Ainsi, à son maximum, elle sera de 65 $ par mètre carré, en 2026.

La redevance ne touchera que les nouveaux projets ou les rénovations avec changement de vocation. Ainsi, les citoyens déjà établis, les centres de la petite enfance, les organismes communautaires, les logements sociaux, et les agrandissements ou rénovations sans changement d’usage ne sont pas touchés. Cette liste n’est pas exhaustive et peut changer, a indiqué M. Marchand.

Bruno Marchand a aussi annoncé la création d’un fonds de roulement de 120 millions $ pour la gestion de la dette.

L’ensemble des engagements de QFF s’élève à 328,7 millions $ de nouveaux projets.

Plus de détails à venir...

À voir aussi