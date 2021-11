Québec 21 promet un centre de glisse au parc Chauveau

Québec 21 s’engage à aménager un centre de glisse avec des remontées mécaniques au parc Chauveau et à développer le réseau de sentiers du Mont-Bélair s’il est porté au pouvoir dimanche.

Le parti de Jean-François Gosselin, candidat à la mairie de Québec, ambitionne de doter le parc Chauveau - dans l’arrondissement des Rivières - d’un véritable centre de glisse à l’image de celui de l’avenue Myrand dans l’arrondissement Sainte-Foy.

« Le site du parc Chauveau est idéal pour accueillir un centre de glisse. On va optimiser les installations et utiliser la pente naturelle. Nous pourrons facilement aménager l’endroit pour en faire un lieu propice pour les familles de partout en Ville. On installera également des remontées mécaniques tant pour les enfants que pour les plus grands », a déclaré le candidat du district Neufchâtel-Lebourgneuf, Patrick Paquet, par voie de communiqué.

À la mi-octobre, la formation politique s’était aussi engagée à réaliser des aménagements permanents pour la pratique du fat bike dans ce le parc, qui est de plus en plus achalandé.

Des kilomètres additionnels au Mont-Bélair

Québec 21 promet aussi d’ajouter des kilomètres de sentiers au réseau existant du parc naturel du Mont-Bélair, à Val-Bélair.

« Le Mont Bélair est un secret bien gardé à Québec. En collaborant avec l’organisme qui gère le site et qui en fait l’entretien, nous sommes confiants que nous pouvons réaliser de belles choses au bénéfice des utilisateurs du site », a indiqué le candidat de QC21 dans Les Saules-Les Méandres, Gabriel Hardy.

