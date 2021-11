Sans assurance responsabilité, une RPA doit fermer

Une résiliation de contrat force une quinzaine de personnes âgées demeurant à la résidence le Noble Âge, située dans la ville de Saguenay au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à déménager.

L’établissement privé, qui accueille aussi des personnes référées par le CIUSSS, doit cesser les opérations de sa ressource intermédiaire depuis que les autorités régionales de la santé ont résilié son contrat.

La résidence n’aurait pas contracté ni maintenu une assurance responsabilité pour son administrateur, a fait savoir l’avocat de la résidence, Me Éric Lebel.

«Parce que nous ne sommes pas capables de nous trouver un assureur en deux jours, on nous retire notre entente», a soutenu l’unique propriétaire et administrateur de la résidence, Bruno Girard.

Les éclosions et la gestion déficiente de la crise sanitaire dans les centres d’hébergement et les résidences privées pour aînés (RPA), au début de la pandémie, auraient rendu les assureurs frileux à couvrir ce risque.

«J’étais désemparé parce que je ne comprenais pas pourquoi. Ça nous touche beaucoup. On est davantage préoccupé pour les résidents que ce que l’on vit comme problématique», a indiqué Bruno Girard.

Les 15 aînés concernés pourraient devoir quitter les lieux ce vendredi, au grand découragement d’un proche aidant.

«Madame se sent délaissée par le gouvernement. Elle est très bien, elle a des amis et connaissait les infirmières. Elle ne veut pas déménager. Elle veut rester là», a précisé Réal de Champlain, qui prend soin d’une personne âgée depuis huit ans.

Le CIUSSS reprocherait aussi à l’établissement de M. Girard de compter dans ses rangs des bénévoles ou des employés avec des antécédents judiciaires.

«Sans nous dire de qui on parle et s’il y a un lien entre l’antécédent et l’emploi occupé», a assuré Me Lebel.

Il qualifie d’abusive la façon de faire des autorités régionales de la santé et dénonce leur manque de respect envers les droits des usagers.

«Il n’y a aucun motif sérieux pour mettre fin à cette entente-là. C’est de l’abus clair de droit, de la mauvaise foi», a soutenu l’avocat.

La direction du Noble Âge n’a pas caché l’évaluation dont elle fait l’objet pour la partie privée de la résidence et a assuré collaborer avec les employés du CIUSSS qui ont été déployés dans l’établissement.

«On n’a rien à se reprocher et on n’a rien à cacher», a affirmé Bruno Girard.

Ce dernier et son avocat ont l’impression que le CIUSSS tente par tous les moyens de forcer la fermeture complète du Noble Âge.

«La responsable du CIUSSS qui a été déployée à la résidence dit aux employés du Noble Âge d’aller porter leur CV à l’hôpital parce qu’ils vont avoir de meilleures conditions, a prétendu Me Lebel. Ça ressemble beaucoup à une vendetta, une vendetta de je ne sais pas quoi, mais ça ne peut pas en rester là», a déploré le directeur.

Les autorités régionales de la santé refusent de commenter sous prétexte que des procédures légales sont en cours dans ce dossier.