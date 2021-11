Un infirmier s'est finalement fait vacciner à cause de l'incitatif de 15 000 $

Un infirmier qui ne voulait pas se faire vacciner l’a finalement fait à cause de la prime de 15 000 $ promise par le gouvernement du Québec.

Selon lui, le gouvernement gagnerait à mettre l’accent sur cette mesure de persuasion pour inciter davantage de travailleurs de la santé à lever la manche.

«Le gouvernement a annoncé qu’il donnait 15 000 $ aux infirmiers et infirmières qui travaillaient à temps complet. J’ai vu que c’était bien payé pour me faire vacciner donc finalement, je me suis fait vacciner avec mes deux doses», a fait savoir Paul Veilleux, l’infirmier qui était autrefois réfractaire.

Cette semaine, le gouvernement Legault a annulé l’obligation vaccinale prévue pour le 15 novembre. Initialement prévue le 15 octobre, Québec avait repoussé de repousser la date butoir.

«Pour moi, 15 000 $, c’était assez pour me faire vacciner», a indiqué M. Veilleux à Denis Lévesque.

«C’est vrai qu’on va payer de l’impôt là-dessus, le gouvernement a manqué son coup. Il aurait dû proposer un 15 000 $ ferme, sans impôts. Si le gouvernement offrait le 15 000 $ net, sans impôts, à mon avis, tout le monde irait se faire vacciner demain matin», a poursuivi l’homme, le sourire aux lèvres.

L'infirmier déplore les nombreuses obligations du milieu de la santé.

«Ça fait 32 ans que je suis dans le milieu, ça fait 32 ans que le gouvernement nous force à faire des TSO, entre autres», a-t-il déploré.

«On est tannés d’être obligés et là le gouvernement nous forçait à nous faire vacciner, c’était de mauvaise foi. En payant, il s’est repris. Si le gouvernement veut tout le personnel vacciné, bien qu'il paye», a-t-il ajouté.