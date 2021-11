Un site industriel suscite de l’intérêt à Jonquière

Le terrain de l'ancienne usine de Graphic Packaging, situé dans l’arrondissement de Jonquière à Saguenay, commence à susciter de l'intérêt pour des projets industriels.

La fermeture de l'usine par Graphic Packaging a été annoncée en juillet 2015. Depuis, le bâtiment désaffecté a été le théâtre du décès d'un homme, en mars 2017, qui avait fait une chute mortelle à l'intérieur.

Le nouveau propriétaire du terrain, l'entreprise ontarienne Bay Shore, tente de le vendre depuis plusieurs mois, sans succès.

«Dès qu'un promoteur nous approche, on lui parle de ce terrain, dit le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé. On a eu quelques intéressés, et une visite formelle au début de l'été.»

L'endroit est vaste, avec une prise d'eau à proximité. Le problème, c'est que l'alimentation électrique a été démantelée en même temps que l'usine.

«Installer un nouveau système serait entièrement à la charge financière du nouveau propriétaire, explique Patrick Bérubé. C'est ce qui a fait reculer le promoteur qui a visité le terrain.»

Le terrain privé demeure pourtant clôturé. Les travaux de décontamination ont été entrepris en 2018, mais le ministère de l'Environnement et la Lutte contre les changements climatiques n'a toujours pas émis de certificat de décontamination.

Promotion Saguenay est convaincu que le terrain revivra éventuellement avec une vocation industrielle.

«Nos parcs industriels sont pleins et si on veut une expansion, ce terrain sera tout désigné. Mais à court terme, on n'a encore rien de concret», a reconnu M. Bérubé.

Bay Shore doit toujours 3 millions $ en taxes impayées à la Ville de Saguenay. La municipalité a protégé sa créance pour 10 ans grâce à deux jugements de la Cour municipale.