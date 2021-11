Une deuxième période fatale

Une deuxième période au cours de laquelle ils ont accordé quatre buts à leurs adversaires a coulé les Remparts, jeudi, qui se sont inclinés 5 à 4 face aux Sea Dogs de Saint-Jean pour subir un troisième revers de suite.

« Ç’a été de loin notre pire période de la saison. Autant sur le plan défensif que celui de la compétition. On a échappé des couvertures et des revirements qui ont mené aux trois premiers buts », déplorait Patrick Roy après le match.

Le capitaine Théo Rochette n’entendait pas à rire lui non plus.

« En deuxième, on n’était pas prêts à jouer défensivement, on a perdu toutes nos batailles à un contre un et ça fait ce que ça fait. »

Les Remparts avaient pourtant pris les devants après une période grâce à Charle Truchon, mais les Sea Dogs ont par la suite inscrit deux buts sans réplique en début de deuxième pour prendre les devants avant que Pier-Olivier Roy ne ramène tout le monde à égalité, en acceptant une belle passe de Théo Rochette pour inscrire son quatrième de la saison.

Les hôtes du prochain tournoi de la Coupe Memorial n’ont pas laissé les Remparts festoyer bien longtemps.

Cinquante secondes après le but de Roy, William Dufour a sauté sur son retour de lancer pour faire 3 à 2 puis, 52 secondes après ce but, Olivier Picard a doublé l’avance des Sea Dogs.

Zachary Bolduc a ravivé l’espoir deux fois plutôt qu’une en troisième période, réduisant l’écart à 4 à 3, puis à 5 à 4 après que Riley Bezeau eut marqué dans un filet désert, mais les Diables rouges n’ont pas été en mesure d’inscrire le but égalisateur.

« On a bien joué, a pour sa part commenté l’entraîneur-chef des Sea Dogs Gordie Dwyer. En première, on a trouvé notre game et en deuxième, on a joué notre game. »

Ce dernier reconnaissait que le but de Dufour, qui faisait 3 à 2, avait été l’un des points tournants du match.

« William c’est un joueur qui a connu beaucoup de succès avec nous en début de saison. C’est un joueur qui nous amène un élément offensif et un marqueur comme lui peut toucher la cible à chaque présence. De pouvoir prendre les devants à ce point dans le match, c’était un gros but pour nous. »

CONSTANCE

Dans le camp des Remparts, le jeu en défensive, souvent critiqué par Roy depuis le début de la saison, a de nouveau causé leur perte.

« Non, ça ne m’inquiète pas. Quand je dis non, c’est un grand mot, c’est sûr que je ne suis pas content de la façon dont on s’est comporté défensivement en deuxième, mais en même temps, ça fait partie du processus, il faut apprendre à être meilleur et on devra relever notre niveau de compétition si on veut se maintenir parmi les meilleures équipes de la ligue. »

Roy a par la suite mentionné que certains joueurs connaissaient des périodes plus creuses en ce moment. L’un d’eux, Christophe Farmer, a d’ailleurs été changé de trio en deuxième. Patrick Roy l’a placé aux côtés de Nathan Gaucher et James Malatesta alors que Pier-Olivier Roy a été jumelé à Rochette et Bolduc.

« Christophe ne joue pas assez avec l’intensité que l’on recherche. C’est un super bon joueur avec des mains extraordinaires et une vision du jeu, je me suis dit qu’en l’embarquant avec une autre unité, il aurait plus de jump. »

EN BREF