Une famille mexicaine risque la déportation

Une famille mexicaine, réfugiée au Québec depuis 2019, pourrait être déportée lundi prochain, au péril de sa vie.

La famille a appris, le 12 octobre dernier, qu’elle devait retourner au Mexique et qu'elle pourrait revenir au Québec seulement quand sa demande d’asile sera approuvée.

«Je suis préoccupé parce que si on retourne au Mexique, c’est possible que ma famille meure. On doit se cacher», a expliqué Juan Carlos Banuelos, père de la famille.

Avant de fuir, M. Banuelos travaillait pour le ministère de la Justice à Zacatecas. Les membres d’un cartel l’ont kidnappé, frappé violemment et menacé de mort parce qu’il n’aurait pas voulu collaborer avec eux.

«L’homme devait donner une liste de noms et toute l’information de tous les employés du ministère», a expliqué Cecilia Mendoza, bénévole au comité d’entraide de Saint-Lambert et amie de la famille.

«J’ai très peur pour ma famille», a confié Miriam Rios Huerta, conjointe de Juan Carlos, qui a aussi souligné qu'elle faisait de l’anxiété et des crises de panique.

Actuellement, M. Banuelos est considéré comme un travailleur essentiel à la prison de Rivière-des-Prairies. Toute la famille a appris le français, et les adolescents vont à l’école au Québec.

«Nous avons une identité ici dans la société. Nous sommes une famille tricotée serrée», a insisté M. Banuelos.

«La famille souhaite prolonger son séjour et annuler la déportation lundi», a ajouté Mme Mendoza.