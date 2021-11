Une ville pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais

La campagne électorale tire à sa fin à Montréal. Au cours des dernières semaines, l’équipe de Projet Montréal est allée à la rencontre des Montréalaises et des Montréalais.

Cette équipe, véritablement à l’image du Montréal d’aujourd’hui, allie diversité, expérience et sang neuf. Nous avons écouté les préoccupations de la population et nous partageons une vision d’avenir pour un Montréal plus vert, plus inclusif et plus prospère, où l’habitation, la reprise économique, la transition écologique et la sécurité figurent au sommet des priorités d’aujourd’hui et de demain.

Le dynamisme de nos quartiers, la vitalité de nos rues commerciales, l’abordabilité de nos logements, la qualité de nos établissements universitaires, la beauté de nos espaces verts et la proactivité de notre écosystème économique sont des forces de notre métropole et continuent d’en faire un modèle dans le monde. Si bien que Montréal connaît présentement la meilleure relance économique au Canada et la deuxième meilleure en Amérique du Nord.

Solidarité

Ensemble, nous avons su relever les nombreux défis imposés par la pandémie, tout en trouvant des solutions innovantes avec nos partenaires. Mais surtout, nous avons fait preuve d’une solidarité à toute épreuve. Notre équipe s’est promis, au début de la crise sanitaire, de ne laisser personne derrière. Je suis fière de dire que nous y sommes parvenus en nous serrant les coudes.

Ce travail d’équipe est d’ailleurs au cœur de l’implication de Projet Montréal. La Ville que nous bâtissons, nous l’écrivons au Nous. C’est avec la population montréalaise que nous avons avancé au cours de notre premier mandat, et c’est avec elle que nous construirons, dans les quatre prochaines années, un Montréal qui sera à l’avant-garde de la transition écologique et que nous serons fiers de léguer à nos enfants et aux prochaines générations.

La population montréalaise a pu compter sur une mairesse et une administration à l’écoute, transparentes et qui ont fait avancer les dossiers prioritaires, tout en gérant la pandémie. Dès lundi, nous sommes prêts à poursuivre le travail, en plaçant toujours les Montréalaises et les Montréalais au cœur de nos décisions.

Valérie Plante, Cheffe de Projet Montréal