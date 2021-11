GINCHEREAU HÉBERT, Pauline



À l'hôpital de l'enfant Jésus, le 14 octobre 2021 à l'âge de 89 ans, est décédée dame Pauline Hébert Ginchereau, fille de feu Gérard Ginchereau et de feu Bertha Bolduc et épouse de feu Laurent Hébert. Elle demeurait à Québec, paroisse Stadacona. Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles: Marc Hébert (Sylvie Bourdeau), Linda Hébert (Mario Pichette), Pierre Hébert (Johanne Bergeron), Mario Hébert (Dolorès Matte), Marlène Hébert (Martial Faucher), André Hébert (Lise Lavallée), Daniel Hébert (Suzanne Routhier) et Yves Hébert. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: David, Alexandra, Elise, Sarah, Mélinda, Léonie, yannick, Claudia, Maxandre, Grâce, Zacharie et Maximus, ses arrière-petits-enfants: Ivy, Harley, Becky, Laurent-Etienne, Alice, Juliette Florence, Charlotte, Victoria, Benjamin, Castiel, Arianna et Maeva. Elle laisse aussi dans le deuil son frère Jacques (feu Marjolaine Bergeron), sa sœur Aline (feu Claude Marois), sa demi-sœur Pierrette Lessard (feu Hervé Dubé), ses belles sœurs: Pauline Hébert (feu Jean-Marie Bégin), Louisette Hébert (feu Fernand Boissonault), Lorraine Hébert (Jacques Leblond); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille a confié madame Hébert Ginchereau auLa famille recevra les condoléances au complexe funérairede midi à 15hVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société de l'arthrite - Division Québec (1188, rue Union, bureau 412 Montréal (Québec) H3B 0E5). Pour rendre hommage à madame Hébert Ginchereau, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com.