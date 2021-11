GUAY, Sœur Anne-Marie

(Communauté des Ursulines)



Aux Jardins d'Évangeline, le 31 octobre 2021, à l'âge de 82 ans, dont 60 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Anne-Marie Guay, (Sainte-Nicole), fille de feu monsieur Honoré Guay et de feu dame Imelda Lehoux. Elle était native de Saint-Elzéar (Beauce).L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.Outre les membres de sa famille religieuse, sœur Anne-Marie laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Germaine (feu Jean-Paul Nadeau), Gilles (Rose-Hélène Lacasse), Normand (Jacqueline Fecteau), Gaétane (Benoit Fecteau), Micheline (Marcel Fecteau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, arrière-neveux et nièces, cousins, cousines. Dans la paix, elle est allée rejoindre les autres membres de sa famille qui l'ont précédée, Jeanne d'Arc, Gérard, Noëlla, Madeleine et Cécile. Les Ursulines et la famille remercient sincèrement le personnel de l'Oasis (maison de soins des Jardins d'Évangeline) qui a accompagné Sœur Anne-Marie avec tant d'attention et d'amour. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes à l'intention de Sœur Anne-Marie ou par des dons à " Les Œuvres Marie-Guyart ", 1358, rue Barrin, Québec, QC, G1S 2G8. (Courriel : mad_6342@hotmail.com) ou par téléphone : 418-842-2424, #1301.