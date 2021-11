Brady Tkachuk nommé capitaine des Sénateurs

Les Sénateurs d'Ottawa ont fait de Brady Tkachuk le 10e capitaine de leur histoire, vendredi.

Tkachuk, âgé de seulement 22 ans, succède ainsi à Erik Karlsson, qui a été échangé en 2018.

«Brady incarne le leadership, a réagi le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, par voie de communiqué. Sur la glace, il a soif de victoire et commande le respect. À l'extérieur de celle-ci, il montre régulièrement l'exemple à ses coéquipiers et se comporte avec confiance et dignité. Il mérite de passer à cette étape de sa carrière.»

Tkachuk agira à titre de capitaine des Sénateurs pour la première fois samedi soir alors que les Sénateurs accueilleront le Lightning de Tampa Bay.

Cette nouvelle ne calmera pas les ardeurs des partisans montréalais, sachant que les Canadiens avaient l'occasion de repêcher Tkachuk au troisième rang de l'encan amateur de 2018. Le Tricolore avait plutôt jeté son dévolu sur Jesperi Kotkaniemi.

Le 14 octobre dernier, soit à quelques heures de disputer son premier match de la saison, la formation d’Ottawa annonçait une entente de sept ans et de 57,5 millions $ pour Tkachuk.

Les huit premiers capitaines de l’histoire des Sénateurs depuis le retour d’une équipe à Ottawa, en 1992, ont été : Laurie Boschman, Mark Lamb, Gord Dineen, Brad Shaw, Randy Cunneyworth, Alexei Yashin, Daniel Alfredsson et Jason Spezza.

