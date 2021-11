Carey Price de retour avec le CH lundi

Le gardien Carey Price se présentera finalement dans l’entourage du Canadien de Montréal, lundi, a indiqué son entraîneur-chef Dominique Ducharme durant son point de presse de vendredi.

Initialement, la journée de samedi avait été avancée à ce sujet, mais le numéro 31 sera à Brossard en début de semaine prochaine afin de se soumettre à des tests. Par la suite, l’organisation déterminera la marche à suivre. La date de son retour au jeu demeure indéterminée.

«Évidemment, on ne l’a pas vu et on ne lui a pas parlé depuis un mois. [...] On verra où il est rendu et on mettra un plan en place», a affirmé le pilote, sans préciser d’échéancier exact.

«Il est trop tôt pour se prononcer à plus long terme, on doit le rencontrer avant. On examinera tout ce qu’il faut pour nous assurer qu’il soit prêt à jouer.»

Dominique Ducharme indique que Carey Price sera de retour lundi pour rencontrer les thérapeutes du club et développer un plan à suivre.



Dominique Ducharme confirms that Carey Price will rejoin the team on Monday to meet with athletic therapists and develop a plan moving forward. pic.twitter.com/7gPAxoVJl0 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) November 5, 2021

Également, une remise en forme dans l’uniforme du Rocket de Laval n’est pas à exclure. D’ailleurs, il avait disputé une rencontre avec la filiale en 2020-2021 afin de se préparer pour les séries de la Coupe Stanley, puisqu’il avait été tenu à l’écart pendant quelques semaines à cause d’une commotion cérébrale.

Price a été opéré au genou le 23 juillet. Le mois dernier, il a choisi de suivre le programme spécial d’aide de la Ligue nationale de hockey destiné aux joueurs qui en ressentent le besoin.

