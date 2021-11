Défaite crève-cœur des Raptors

Les Raptors de Toronto ont eu l’avance lors des premières 47 min 55 s de leur match contre les Cavaliers de Cleveland, vendredi au Scotiabank Arena, mais ils ont tout de même perdu 102 à 101.

Darius Garland, le meilleur pointeur de la soirée des visiteurs, s’est vu décerner deux lancers francs avec 4,8 secondes à écouler au temps réglementaire, alors que son équipe tirait de l’arrière 101 à 100. Le jeune garde a converti l’ensemble des deux tirs et les Raptors n’ont pas été en mesure de profiter d’une dernière possession de ballon pour l’emporter.

Garland a reçu l’aide d’Evan Mobley, Cedi Osman et Jarrett Allen, qui ont respectivement ajouté 18, 17 et 16 points.

Dans le camp des Raptors, OG Anunoby a été le plus productif, avec 23 points. La recrue Scottie Barnes a une fois de plus bien fait, avec un double-double de 14 points et 10 rebonds.

Khem Birch a une fois de plus été le Québécois le plus utilisé des Raptors, avec 29 min 37 s de temps de jeu. Il a inscrit quatre points et amassé sept rebonds, ainsi que deux passes décisives. Pour sa part, Chris Boucher a passé 7 min 01 s sur le parquet, récoltant un point et un rebond.

Les Raptors demeureront à Toronto, en attente des Nets de Brooklyn, leurs prochains adversaires, dimanche.

