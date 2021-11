Un défi de taille pour les Alouettes

WINNIPEG | Les Alouettes auront plusieurs objectifs en tête, samedi soir, lorsqu’ils sauteront sur le terrain du Investors Group Field pour y affronter les Blue Bombers de Winnipeg.

Tout d’abord, ils ont un souci de moins auquel penser. Avec la défaite des Lions de la Colombie-Britannique à Hamilton, vendredi soir, les Montréalais ont sécurisé leur participation aux prochaines éliminatoires.

Malgré cet accomplissement, les Alouettes n’ont pas l’intention de lever le pied contre les Blue Bombers.

« Je ne changerai pas de message à l’endroit de mes joueurs, a mentionné l’entraîneur-chef Khari Jones vendredi matin avant de sauter dans l’avion en direction du Manitoba. On va jouer notre match dans l’intention de le gagner.

« On n’a presque pas parlé des éliminatoires durant la semaine. Mes joueurs savent qu’ils ont des choses à faire. Je veux un match discipliné de leur part. »

Une victoire contre Winnipeg est cruciale. Les Alouettes pourraient demeurer dans la course pour le premier rang de la section Est ou pour l’obtention d’un match éliminatoire à Montréal. Présentement, ils sont au troisième rang.

Un bon baromètre

Ces deux duels contre Winnipeg arrivent au bon moment pour les Alouettes. Les dirigeants et les entraîneurs pourraient avoir une meilleure idée de la valeur de leur formation à quelques semaines des éliminatoires.

« Ça peut être un bon baromètre pour notre équipe pour évaluer nos forces et nos faiblesses, a souligné Jones. J’aime notre équipe. Ce sera un duel intéressant. »

Les joueurs des Alouettes pourraient se servir de cette série aller-retour pour passer un message aux Blue Bombers, qui sont la référence dans la LCF cette année.

Ça pourrait leur donner une énorme dose de confiance alors que les éliminatoires commencent à la fin du mois.

Une première pour Harris

Comme prévu, c’est Trevor Harris qui sera le quart partant des Alouettes. Il s’agit du troisième joueur différent à amorcer une rencontre à cette position en 2021.

« C’est facile de tomber dans le piège de dire que nous devons gagner cette rencontre, a souligné Harris lors d’un point de presse. Tous les joueurs vont sauter sur le terrain avec l’intention de l’emporter.

« On est concentrés sur la tâche que nous devons accomplir, et rien d’autre. Avec plusieurs petites victoires pendant le match, on croit qu’on pourra avoir un résultat positif à la fin du match. »

Acquis dans une transaction avec Edmonton, Harris a l’occasion de racheter une saison 2021 difficile. Il aura la chance de compter sur le meilleur porteur de ballon de la LCF en William Stanback. Le quart lui a d’ailleurs lancé des fleurs.

« Il (Stanback) n’a pas besoin d’introduction. Les autres défenses savent très bien qui il est, a précisé Harris. Chaque fois qu’il est sur le terrain, tu as une chance de gagner.

« Toutes les équipes qui ont gagné des championnats dans la LCF avaient un bon porteur de ballon au sein de leur formation. C’est un avantage de l’avoir avec nous toutes les semaines. »

Pour avoir une chance de l’emporter, les Alouettes devront établir le jeu au sol dès leurs premières séquences à l’attaque. Avec du succès, ça pourrait ouvrir la porte aux jeux explosifs par la passe.

5 choses à surveiller

Les débuts de Trevor Harris

Le quart de 35 ans fait ses débuts avec les Alouettes contre la meilleure équipe de la LCF. Un énorme défi. Il a eu une bonne semaine de préparation, mais ses receveurs devront lui donner un coup de main si les Alouettes veulent avoir une chance de l’emporter.

Un gros défi pour Stanback

Le porteur de ballon s’est amusé au cours des dernières semaines. Il s’attaque maintenant à la meilleure défensive de la LCF. Le front défensif des Bombers attendra Stanback de pied ferme. Si le no 31 peut avoir un certain succès, ça enlèverait de la pression sur les épaules de Harris.

Un test pour la ligne offensive

Décimée par les blessures depuis quelques semaines, la ligne offensive subira son plus gros test de la saison. On sait que certains partants sont amochés. L’entraîneur-chef Khari Jones se croise les doigts pour qu’elle tienne le coup.

Collaros : la cible

Le quart Zach Collaros connaît une saison exceptionnelle. Il sera en lice pour le titre de joueur par excellence de la LCF. Les Alouettes devront trouver une façon de le contenir pour éviter qu’il fasse des ravages.

L’impact de la foule

Les Alouettes doivent connaître un bon début de match. C’est impératif pour calmer les bruyants partisans des Blue Bombers, mais aussi pour prendre confiance pour la suite du match. L’idéal ? Inscrire un touché dès leur première séquence à l’attaque.

Sur la ligne de mêlée

La chaise musicale se poursuit sur les retours de botté. Lors du dernier match, Martese Jackson a subi une commotion cérébrale après un plaqué sévère d’un joueur des Roughriders. Cette semaine, la mission reviendra dans les mains de Dante Absher et de Cameron Artis-Payne. Absher a déjà rempli ce rôle cette saison.

Avec Artis-Payne dans la formation partante, l’entraîneur-chef Khari Jones pourra ouvrir son livre de jeux à l’attaque. Ça sera intéressant de voir si ce pari sera payant. Artis-Payne avait très bien fait lorsqu’il avait été appelé en relève à William Stanback.

Jake Wieneke, (sur la photo) qui a raté un entraînement pour assister à la naissance de son enfant, sera à son poste. C’est une bonne nouvelle parce que les Alouettes auront besoin de toutes leurs ressources contre les Blue Bombers.

Sur la ligne offensive, Philippe Gagnon retrouvera son poste de garde à gauche. Kristian Matte se retrouvera au centre alors que David Foucault sera à sa droite. Les Québécois Samuel Thomassin et Mathieu Girard seront les réservistes.

Après avoir amorcé la rencontre contre la Saskatchewan comme quart partant, Matthew Shiltz ne sera pas en uniforme contre les Blue Bombers. Sa blessure au genou l’a empêché de participer aux entraînements cette semaine. Shea Patterson sera le réserviste de Trevor Harris.

Le secondeur québécois Brian Harelimana ne sera pas en uniforme lui non plus. Il est ennuyé par une blessure à une cheville.

