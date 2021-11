Fermeture d’une ressource intermédiaire: une décision qui sème l’inquiétude des familles

À Saguenay, le transfert d’une quinzaine de bénéficiaires du Noble Âge, à Jonquière, vers d’autres ressources intermédiaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean sème l’inquiétude des familles.

La fille d’une bénéficiaire rencontrée à la sortie de l’établissement a dénoncé la manière de faire des autorités régionales de la santé dans ce dossier.

«On nous a dit que notre mère serait transférée temporairement lundi matin vers une autre ressource située à Alma», a expliqué Suzie Tremblay, qui préfèrerait ne pas être tenue dans l’ignorance.

«On aimerait ça savoir si ça va coûter plus cher, mais on ne le sait pas. Tout ce qu’on nous dit, c’est que le [Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux] (CIUSSS) va se charger de payer le déménagement.»

La seule personne qui les a contactés, un travailleur social, ne leur aurait pas indiqué non plus les raisons qui avaient motivé le CIUSSS à résilier son contrat avec le Noble Âge, un établissement privé.

«C’est cavalier et ce n’est pas humain», a affirmé Mme Tremblay. «Ça fait trois ans et demi qu’on vient ici. Si on avait vu des choses toutes croches, on l’aurait dit bien avant.»

Sa sœur et elle habitent dans l’arrondissement Jonquière, située à une trentaine de minutes de voiture de la ville d’Alma.

Le travailleur social au dossier leur aurait mentionné qu’il n’y a aucune autre place de disponible à Saguenay.

Réaction du CIUSSS

Les autorités régionales de la santé ont réagi vendredi en fin d’après-midi.

Dans une déclaration écrite, le CIUSSS a rappelé que «les normes auxquelles le Noble Âge doit se soumettre sont celles exigées pour l’ensemble des ressources intermédiaires, sans exception.»

Ces normes ont été déterminées par le ministre et constituent des exigences minimales pour le maintien d’une entente comme celle qui liait la résidence privée Le Noble Âge au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Nous sommes bien au fait et extrêmement sensibles aux impacts que peut représenter le déplacement de personnes vulnérables pour elles-mêmes et pour leurs familles», a écrit la direction du CIUSSS. «Il est important de souligner que ces décisions surviennent en cas de dernier recours et que celles-ci sont prises dans le but d’assurer d’abord et avant tout leur bien-être, leur santé et leur sécurité.»

Le CIUSSS a aussi affirmé que sa priorité est de soutenir et d’accompagner les bénéficiaires et leurs proches, et que tous les efforts sont déployés pour que cette transition se déroule avec le moins d’impacts possible.

Les autorités de la santé et la direction du Noble Âge devaient se rencontrer vendredi matin pour faire le point sur la situation, mais selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, cette rencontre a été annulée.

Jeudi, la direction de la résidence privée pour aînés Le Noble Âge jugeait inacceptables les motifs invoqués par le CIUSSS pour résilier son contrat.

Elle a mandaté un avocat qui étudie sérieusement la possibilité d’intenter des procédures judiciaires contre le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.