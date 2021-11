Garry Kasparov, des échecs à la défense des libertés face aux dérives du numérique

LISBONNE, Portugal | L’homme qui a fini par s’incliner contre l’ordinateur Deep Blue, prémices de l’intelligence artificielle, s’inquiète des dérives des géants du numérique sur les libertés individuelles : « Nous avons besoin qu’ils rendent des comptes », a confié à l’AFP Garry Kasparov, légende des échecs, à l’occasion du Web Summit.

L’ancien grand maître russe, retraité depuis 2005, vient de compiler dans un livre édité par Avast, entreprise de cybersécurité dont il est l’ambassadeur, plus de cinq ans de chroniques consacrées à l’équilibre précaire entre l’inexorable innovation technologique et le respect des libertés individuelles à l’ère du numérique.

Arrivée croissante de l’intelligence artificielle dans notre vie quotidienne, danger de la désinformation, relations personnes-machines, menaces sur les données personnelles... Garry Kasparov plaide pour un « débat public sérieux dans le monde libre » censé aboutir à des « recommandations auprès des différents gouvernements » pour surmonter ces nouveaux défis.

« Car ce sont les gouvernements qui légifèrent pour obliger les entreprises à faire ce qu’il faut pour minimiser les dommages », a-t-il affirmé dans un entretien à l’AFP, en marge du Web Summit, grand-messe européenne du numérique organisée à Lisbonne.

« Le problème est que le public n’a toujours pas une idée claire de la direction que nous prenons, car les gouvernements considèrent les grandes technologies comme une source de revenus », complète-t-il, déplorant le poids croissant des « fake news ».

Appel à la « transparence »

Alors que Facebook est accusé de faire passer ses profits avant le bien-être de ses utilisateurs ou la lutte contre la désinformation depuis les récentes révélations d’une lanceuse d’alerte, Garry Kasparov exige des géants de la technologie qu’ils « rendent des comptes ».

« Le problème avec Facebook ou Twitter, c’est que nous n’avons pas du tout de transparence sur la façon dont ils exploitent l’entreprise », regrette-t-il.

« Pour moi, la clé est la modération. Si nous les forçons à être transparents, alors nous comprendrons comment ils fonctionnent et nous pourrons remédier à de nombreux abus », ajoute le militant des droits humains, âgé de 58 ans, qui vit aujourd’hui aux États-Unis.

AFP

Malgré des initiatives comme celles de l’Union européenne, avec le règlement sur la protection des données (RGPD) ou les projets « Digital Services Act » et « Digital Markets Act », les tentatives de régulation des mastodontes du numérique restent-ils un vœu pieux ?

« Vous pouvez avoir le RGPD en Europe ou aux États-Unis, répond M. Kasparov. Mais les entreprises chinoises s’en fichent. Le gouvernement russe s’en moque. Le monde est divisé, vous avez le monde libre et le monde non libre. »

« Et malheureusement, le monde non libre est plus grand... il représente 60 % (de la planète) si l’on considère l’Inde un pays démocratique. Si l’on commence à remettre en question l’Inde, alors les chiffres pourraient être encore pires », poursuit-il.

- Rien à craindre de l’IA ? -

Considéré comme le meilleur joueur d’échecs de l’histoire, M. Kasparov est également devenu célèbre pour ses matches contre Deep Blue, le superordinateur d’IBM qui a marqué les premiers pas de l’intelligence artificielle (IA) à la fin des années 1990.

Après avoir battu Deep Blue en 1996, le champion russe a fini par s’incliner lors de la revanche l’année suivante. La première victoire d’une machine contre l’intelligence humaine dans un jeu.

Depuis, les progrès de l’intelligence artificielle sont tels que la technologie, au potentiel d’application quasi illimité, suscite autant de promesses que d’inquiétudes sur les plans économique et sociétal.

« Ce sera douloureux, cela ne fait aucun doute. Je ne veux pas paraître insensible, mais des gens vont perdre leur emploi. Il faut regarder la situation dans son ensemble : l’humanité gagne toujours avec l’apport de nouvelles technologies », estime-t-il, donnant l’exemple de la rapidité du développement des vaccins contre la pandémie de COVID-19.

« La nouvelle IA, lorsqu’elle sera plus sophistiquée, pourrait être utilisée pour aider à rendre la collaboration personne-machine beaucoup plus efficace », insiste encore Garry Kasparov. « En théorie, ces machines devraient nous rendre plus intelligents. »

