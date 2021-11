Jackie Smith confiante de voir Transition Québec faire son arrivée à l’hôtel de ville

Malgré un déficit de notoriété en début de campagne, la cheffe de Transition Québec Jackie Smith dresse un bilan positif et elle demeure convaincue que les résultats de dimanche pourraient surprendre dans des districts centraux.

Avec sa colistière, Madeleine Cloutier, qui pourrait permettre à Mme Smith de faire son entrée à l’hôtel de ville si elle est défaite au poste à la mairie, la cheffe de Transition Québec est plutôt ravie de la campagne qu’elle et son équipe ont menée sur le terrain.

«Les gens nous connaissent maintenant et ils savent que nous sommes le parti qui est prêt à lutter contre les changements climatiques, le 3e lien et la crise du logement. C’est maintenant clair que Transition Québec est une force politique incontournable à Québec. On s’est imposé comme la seule voix crédible écologique et sociale. Juste ça, c’est une victoire incroyable.»

